Formazioni Napoli-Juve, per Sky Spalletti confermerà il tridente che ha battuto la Samp

Tornano dal 1′ Rrahmani e Zielinski. Allegri dovrebbe scendere in campo con la difesa brasiliana

Scendo no in campo questa sera allo stadio Maradona ore 20:45, Napoli e Juve per la 18ª giornata di Serie A. Una sfida al vertice tra le due formazioni, Napoli 44 punti, Juventus 37. La squadra di Spalletti proverà ad allungare ancora il suo vantaggio su quella di Allegri.

La redazione di Sky Sport ha previsto quali dovrebbero essere le mosse di Spalletti per la sfida di questa sera contro la Juventus. “Spalletti conferma il tridente che ha battuto la Sampdoria, tornano dal 1′ Rrahmani e Zielinski. Allegri dovrebbe scendere in campo con la difesa brasiliana e Fagioli-Locatelli-Rabiot in mezzo al campo”,

Napoli-Juventus: la formazione di Spalletti

SSC Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Napoli-Juve: la formazione di Allegri

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri