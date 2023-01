È un Napoli completamente diverso, senza calciatori viziati che venivano meno nelle partite clou

È fuorviante parlare di continuità. Grandi meriti vanno dati a Spalletti. Dal punto di vista atletico la squadra crescerà ancora

Cesare – Caro Guido il Napoli ha preso a pallonate la Juve e questo mi fa godere immensamente. Grande vittoria strameritata. La difesa della Juve aveva subito solo 7 gol in 17 partite e nelle ultime 8 non aveva subito reti: ieri sera ne ha prese 5 in una sola partita!!! La vittoria ha maggior valore perché attenzione gli strisciati non colorati non sono venuti a Napoli in gita e nel primo tempo ci hanno dato filo da torcere.

Guido – Tutt’altro. È stata una partita vera e ciò esalta la prova del Napoli. Dopo i nostri gol infatti nella prima metà della gara hanno avuto una reazione favorita anche grazie anche da imprecisioni di Rrahmani e Kim. E hanno anche sfiorato il pareggio. Per fortuna che vi è stato un intervento super di Meret che ha avuto un grandissimo riflesso parando una sciagurata deviazione di Rrahmani.

Cesare – Diciamo la verità. In molti ci aspettavamo un secondo tempo di grande sofferenza con la Juve che ci avrebbe aggredito alla ricerca del pareggio. Invece il Napoli è salito in cattedra e ha fatto un secondo tempo strepitoso dove li ha letteralmente distrutti segnando altri 3 gol e sfiorandone tanti altri. In particolare Kim e Rahamani sono tornati ai loro livelli e tutta la squadra è divenuta padrone del campo.

Guido – Certo che le prestazioni di Lobotka, Oshimen e Kvara sono state semplicemente eccezionali. Ognuno dei tre per la sua parte ha fatto ammattire i giocatori avversari. Un grande plauso va a Spalletti che ha portato la squadra dopo le perplessità delle due partite precedenti (in particolare quella persa con l’Inter) ad un livello di forma ottimale in questo scontro fondamentale. E secondo me dal punto di vista atletico vedremo ancor di più nelle partite successive i frutti della preparazione fatta durante la sosta.

Cesare – Ho sentito l’intervista post-partita di Di Lorenzo (autore di una grande partita) che ha detto che quanto stanno facendo in questa stagione è un lavoro che parte da lontano. E qui vorrei sgombrare il campo dagli equivoci. Ha ragione se si riferisce al lavoro giustamente iniziato da Spalletti ma attenzione, il Napoli è completamente diverso da quello degli ultimi anni. Era una squadra con giocatori viziati e ipervalutati che dominavano lo spogliatoio rendendo l’aria molto pesante, giocatori che erano venuti sempre meno negli scontri decisivi dimostrando di non avere personalità e mentalità vincente. Il Napoli di oggi, invece, è una squadra fatta da giocatori in primis più forti e anche più umili che sanno vincere le partite decisive quando lo scontro si fa duro ed aumenta la pressione.

Guido – L’elogio di Spalletti va completato con riferimento si cambi. In primis quello chiave per la sostituzione di Politano. Molti si aspettavano Lozano e invece ha avuto ragione il tecnico nel mettere Elmas che è in un ottimo periodo (e chissà quanti avranno pensato ah ma a destra alto Elmas ha giocato sempre male!). E dopo il primo tempo qualcuno avrà pensato alla sostituzione di Rahamani con Juan Jesus e invece lo ha tenuto il campo e il kosovaro si è ripreso e ha segnato un gol decisivo. Certamente Spalletti ha grandissimi meriti nei successi del Napoli .

Cesare – Comunque bisogna andare avanti partita dopo partita consapevoli di essere forti e di avere un importante vantaggio in classifica ma senza abbassare la guardia. Bastava vedere l’aria a lutto dei salotti buoni televisivi al di sopra del Garigliano per capire che non ci regaleranno nulla da tutti i punti di vista. Spalletti è un tecnico esperto che saprà fare da pompiere dopo questa partita e starà sicuramente con la squadra già pensando alla prossima partita importante contro la Roma.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: sicuro , Guido: ottimo

Di Lorenzo – Cesare: è tornato ,Guido: buono

Mario Rui – Cesare: ottimo, Guido: buono

Kim – Cesare: 1 tempo mediocre/2 ottimo , Guido: un erroraccio poi ottimo

Rrahmani – Cesare: 1 tempo mediocre/2 buono, Guido: discreto

Anguissa – Cesare: buono , Guido: buono

Lobotka – Cesare: immenso, Guido: straordinario

Zielinski – Cesare: sufficiente, Guido: così così

Politano – Cesare: buono, Guido: buono

Oshimen – Cesare: iradiddio, Guido: fine del mondo

Kvara – Cesare: immenso , Guido: strepitoso

Oliveira – Cesare: buono, Guido: buono

Elmas – Cesare: gran jolly, Guido: ottimo

Raspadori – Cesare: s.v., Guido: s.v.

Dombele – Cesare: s.v., Guido: s.v.