“Conte ha fatto sostituzioni politiche, per dimostrare l’inadeguatezza del Tottenham” (Il Times)

Lo scrive il Times: “Era sotto. e ha fatto entrare due terzini e due centrocampisti inesperti. L’impressione è che Conte stia entrando nei suoi giorni più”.

Il Tottenham perde in casa 2-0 contro l’Aston Villa di Emery nella seconda partita di Premier League dopo la sosta. A fine partita c’è stato lo. sfogo di Antonio Conte. Il Times racconta il clima, con i cori dei tifosi contro la presidenza, invitano Levy a lasciare il club. ma anche il tecnico Antonio Conte non è esente da colpe:

“Questa volta non ci sarebbe stata alcuna rimonta; solo fischi, cori contro il presidente e la crescente sensazione che Antonio Conte stia entrando nei giorni più bui come allenatore del Tottenham. (…) Per gli Spurs, questo è stato un pomeriggio doloroso, che ricorda i giorni cupi della metà della scorsa stagione, quando le loro speranze di arrivare tra le prime quattro sembravano svanite e Conte era dato in uscita. (…) L’errore di Lloris, Kane bloccato, Son Heung-min di nuovo preoccupantemente emarginato. Il Tottenham ha vinto tre delle ultime nove partite ed è andato in svantaggio per la decima partita di fila”.

Addirittura il Times scrive che i cambi effettuati da Conte potrebbero essere stati politici, dettati dall’esigenza di inviare un messaggio alla presidenza per acquistare nuovi giocatori. Contro l’Aston Villa sono stati schierati i giovani centrocampisti Sarr e Spence. Nessun attaccante schierato anche se la squadra si trovava sotto di 2 gol:

“Potrebbero esserci state politiche le scelte alla base delle ultime sostituzioni, quasi come una dimostrazione dei limiti della squadra. Sono entrati due terzini e due centrocampisti inesperti”.

I cori contro il presidente Levy sono stati cantati da tutto lo stadio mentre il Tottenham perdeva: “Daniel Levy, via dal club”. Conte adesso richiederà dei nuovi rinforzi in attacco ma il rinnovo con il Tottenham è ancora lontano:

“Conte vorrà rinforzi questo mese, ma il club potrebbe trovare un altro allenatore visto che l’italiano è in scadenza a giugno. “