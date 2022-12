Il Tottenham pareggia in casa del Brentford, Kane beccato dai tifosi segna il primo gol

La squadra di Conte rimedia solo un punto portandosi a 30 punti. L’obiettivo di superare il Newcastle (terzo) sfuma senza mettere a rischio il quarto posto.

Il Tottenham di Antonio Conte pareggia in trasferta in casa del Brentford 2-2. La squadra ospite gioca male nel primo tempo e passa meritatamente in svantaggio. Il raddoppio dei padroni di casa da la scossa agli Spurs che accorciano le distanze con Kane e poco dopo pareggiano con Hojbjerg. Pareggio che smuove di poco la classifica degli Spurs ma che non mettono a rischio l’attuale quarto posto.

Il Tottenham porta a casa un pareggio che per l’assalto finale poteva portare ad un risultato migliore. La squadra allenata da Antonio Conte spreca l’opportunità di accorciare sulle prime tre in classifica, in particolar modo superare il Newcastle attualmente terzo.

Gli Spurs non partono nei migliori dei modi e si trovano sotto dopo appena 15 minuti. Il Brentford sfrutta un contropiede in cui Janet sfrutta la respinta corta di Forster per insaccare. Il primo tempo finisce con Son e Kulusevski che prova a trovare il pareggio ma non inquadrano la porta. Il secondo tempo si riapre con il raddoppio del Brentford. Toney servito da Norgaard insacca per la seconda volta e porta il risultato sul 2-0. Il Tottenham si scuote e al 65′ accorcia le distanze con un colpo di testa Harry Kane servito da Lenglet. La rimonta si completa al 71′ con il gol di Hojbjerg che insacca dopo che Kulusevski fa il panico sulla destra e serve il danese. Il finale della partita vede la squadra di Conte assediare la difesa del Brentford ma senza mai trovare lo zampino vincente.

Harry Kane, beccato sin dall’inizio della partita dai tifosi di casa, segna il suo decimo gol nel Boxing Day diventando il giocatore con più gol.

10 – Harry Kane has now scored more Premier League goals on Boxing Day than any other player in the competition’s history (10), scoring in all seven of his appearances on this day. Clockwork. pic.twitter.com/Kvnqwa1vpj — OptaJoe (@OptaJoe) December 26, 2022