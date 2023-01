Braida: «La vittoria della Cremonese è un miracolo del calcio»

«Il Napoli non è forte, ma è fortissimo. Osimhen, quando è entrato, sembrava un marziano. Sono cose che possono capitare»

Arriedo Braida, l’uomo mercato della Cremonese che è uscita vittoriosa dal Maradona vincendo agli ottavi di Coppa Italia contro il Napoli ha detto a sua sulla squadra di Spalletti a Radio Kiss Kiss Napoli:

«Queste sono le eccezioni del calcio. Il Napoli non è forte, ma è fortissimo. Osimhen, quando è entrato, sembrava un marziano. Quello che è successo l’altra sera sono cose che possono capitare. Ha dimostrato di essere la squadra più forte del campionato e continuerà a farlo vedere. Qualche intoppo ci sta, questo è un miracolo del calcio. Il Napoli ha un vantaggio che in questo momento è abissale. Non ci troviamo di fronte a una squadra che è lì per caso, a volte succede ma non è assolutamente questo il caso. Con la vittoria di Napoli si è riaccesa la speranza. Ho chiesto informazioni su Gaetano e Zerbin, ma anche su Osimhen (scherza, ndr). Potrebbero avere una vetrina utile».