Braida: «Koulibaly? Gli hanno offerto un rinnovo alla metà dell’ingaggio, capisco che voglia andarsene»

Al Mundo Deportivo: «È un grande difensore, un giocatore impressionante, ha un gran fisico ma non solo. E a 30 anni ha ancora molto da dare».

Mundo Deportivo intervista Ariedo Braida. E’ stato un dirigente del Barcellona, oggi è alla Cremonese. Gli chiedono se ha chiamato il Barcellona per chiedere dei giocatori per il mercato:

No, siamo una squadra piccola e modesta. La Serie A è complicata e non abbiamo molto budget. Abbiamo bisogno di molta fantasia e determinazione.

È un mercato difficile:

È uno dei più duri. In Inghilterra le squadre ricevono molti milioni di diritti televisivi e sono pagate quattro volte di più che in Italia o in Spagna. È difficile competere economicamente. Sono più forti.