Bordalàs, l’ex del Valencia provoca Gattuso: «Altro che indebolita, la rosa si è rafforzata»

Si toglie i sassolini dalla scarpa: «sono arrivati ​​un numero significativo di giocatori e molti dello scorso anno non stanno avendo un ruolo da protagonisti»

Bordalàs ha allenato il Valencia prima di Gattuso e durante un’intervista a Marca nella quale ha parlato anche della sua esperienza al Real con Carlo Ancelotti e della Premier, ha lanciato una stoccata al suo ex club:

«In qualsiasi altra squadra avrei continuato».

In questo momento il Valencia non sta affrontando un periodo felice. L’ultima sconfitta è arrivata ieri sera in casa contro il Cadice, penultimo in classifica della Liga.

Il risentimento di Bordalàs è giustificato dai migliori risultati conseguiti dal Valencia quando era lui a sedere sulla panchina. Il Valencia alla fine della stagione scorsa aveva annunciato che il tecnico di Alicante non avrebbe continuato il suo rapporto di lavoro con il club. Ma di quell’esperienza Bordalàs ricorda:

«Sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto. Penso che finire noni possa sembrare una brutta posizione per il Valencia, ma sono arrivato al club nel momento peggiore ed eravamo finalisti della Coppa. Con qualsiasi altra squadra avrei continuato. Non serbo alcun tipo di rancore, dato che abbiamo ottenuto tutto questo a tempo di record e abbiamo scommesso su giocatori giovani».

La scelta del Valencia di affidare ad una nuova guida tecnica il club lo hanno comunque sorpreso:

«È stato un duro colpo. Questa interruzione nella mia carriera è stata positiva per stare vicino alla famiglia perché c’è stata una morte inaspettata… Bene, ci stiamo riprendendo e ora ci godiamo di nuovo il calcio dall’altra parte della barricata».

L’ex allenatore del Valencia ha poi continuato:

«Siamo riusciti a far giocare ad atleti come Gonzalo Guedes la loro migliore stagione al Valencia e questo è servito a venderlo alla Premier, proprio come Carlos Soler. Ho sentito che la rosa si è indebolita in questa stagione e penso che sia vro il contrario perché sono arrivati ​​un numero significativo di giocatori e molti di quelli che c’erano lo scorso anno non stanno avendo un ruolo da protagonisti nelle loro nuove squadre. Pertanto, penso che personalmente e professionalmente sia stato un successo».

Alla fine un augurio per il suo ex club:

«Seguo il Valencia da lontano, li vedo sempre e ovviamente gli auguro il meglio, perché hanno dei fan meravigliosi che si sono comportati meravigliosamente con me e gliene sarò sempre grato».