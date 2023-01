Amichevole in vista tra Messi e Ronaldo

L’organizzazione della partita complessa perché Qatar e Arabia sono al centro di una guerra audiovisiva visto che Beinsports detiene i diritti della futura partita.

Le Parisien analizza l’ultima novità in terra parigina, ovvero la possibile amichevole tra Psg ed una squadra di all stars del campionato saudita. C’è attesa nell’aria visto che, se l’amichevole dovesse giocarsi, ci sarà l’ennesimo scontro tra Messi e Ronaldo. L’amichevole dovrebbe giocarsi il 19 gennaio in Arabia Saudita, ma manca ancora l’ufficialità:

“Ad oggi, il PSG è ancora in attesa di una convalida finale da parte degli organizzatori sauditi. Ma la prospettiva di vedere ancora Ronaldo battagliare contro Messi è attraente anche se non conterà nulla ai fini sportivi”.

Messi e Cristiano Ronaldo non si incrociano dal lontano dicembre 2020 quando si affrontarono in una partita di Champions League tra Barcellona e Juventus. Ad avere la meglio, quella volta, fu Ronaldo che mise a segno una doppietta davanti agli occhi del rivale argentino:

“I due rivali si sono incontrati l’ultima volta a dicembre 2020, durante una partita di Champions League tra Juventus e Barca. Ronaldo aveva segnato una doppietta ma, da quella data, Messi ha vinto un Pallone d’oro e una Coppa del Mondo, piegando definitivamente il duello con il portoghese. Quest’ultimo non avrebbe ancora dato il suo consenso a partecipare alla partita contro il Psg, ma difficilmente possiamo immaginare che si rifiuti di lasciare i riflettori”.

Spiega Le Parisien i sull’amichevole:

“Sarà un viaggio senza neanche una notte trascorsa in Arabia Saudita. La delegazione volerà a Doha il 17 gennaio. Il 18, sono in programma diverse attività commerciali con i partner del Qatar, tra cui una visita all’Aspetar medical center. Giovedì 19, la squadra farà il breve viaggio a Riyadh dove la partita dovrebbe essere giocata nel pomeriggio. Il ritorno a Parigi è previsto per la sera stessa”.

L’organizzazione della partita è molto complessa perché i rapporti tra Qatar e Arabia Saudita sono tesi. Le due nazioni sono al centro di una guerra audiovisiva visto che Beinsports detiene i diritti della futura partita:

“L’organizzazione di questo incontro è complessa, sotto molti aspetti e soprattutto da un punto di vista diplomatico. Anche se i rapporti tra Qatar e Arabia Saudita sono apparsi scaldati durante i Mondiali di Doha, tra la presenza del principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman al fianco di Gianni Infantino alla cerimonia di apertura e l’immagine dell’Emiro del Qatar che brandisce una sciarpa saudita. Durante la Coppa del Mondo, l’Arabia Saudita ha infatti bloccato la ritrasmissione di 42 partite prodotte da BeinSport, il canale qatariota di cui è presidente Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG. L’amichevole del 19 gennaio non sarà trasmessa in Arabia Saudita dal momento che è Bein che ha i diritti”.