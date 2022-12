Stretta sulla pirateria video: i siti verranno bloccati in 30 minuti (Sole24Ore)

Sarà implementato un nuovo sistema per bloccare i siti di pirateria e il loro blocco dovrebbe arrivare entro 30 minuti dall’apertura del sito.

Nell’edizione odierna del Sole 24 Ore si torna a parlare di pirateria nel calcio. Sarà in arrivo una nuova stretta per tutti coloro che usufruiscono di siti pirata. Sarà implementato un nuovo sistema per bloccare i siti di pirateria e il loro blocco dovrebbe arrivare entro 30 minuti dall’apertura del sito. Il Sole 24 Ore lo spiega così nel suo articolo:

«Non più tre giorni, ma un intervento quasi in tempo reale, per fermare i siti pirata che trasmettono eventi sportivi live. Il blocco dovrà intervenire in massimo 30 minuti. Agcom si prepara a una stretta contro la pirateria audiovisiva online. Un giro di vite che arriverà attraverso la modifica del regolamento di cui alla Delibera 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, che si prepara a essere messa in consultazione.»

«Il risultato – si legge sul Sole 24 Ore- è il medesimo cui tendeva uno degli emendamenti Lotito alla manovra. Lì si chiedeva all’Autorità di impegnarsi per arrivare a mettere in campo una misura restrittiva come questa. Evidentemente Agcom ci stava però già lavorando.»

Continua così:

«E la modifica al Regolamento sulla tutela del copyright online appare ora come punto all’ordine del giorno della riunione di domani del Consiglio. A ogni modo la modifica al “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70” è pronta ad arrivare sul tavolo del Consiglio con relatore che, a quanto risulta al Sole 24 Ore, sarà il commissario Massimiliano Capitanio. Del resto è lo stesso Capitanio a essere stato promotore, nella passata legislatura alla Camera, di una proposta di legge che ora verrà nuovamente discussa nelle Commissioni VII e IX. In questa proposta oltre alle misure per combattere la pirateria, altre novità riguardano il contrasto al camcording (le registrazioni fatte in sale cinematografiche o laddove si svolgano gli eventi) e il tracciamento dei pagamenti online per contrastare le organizzazioni criminali.»

«Già nel 2018 il Regolamento dell’Autorità era stato integrato con la possibilità di emanare provvedimenti cautelari qualora la violazione risultasse manifesta e sussistendo la minaccia di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile per i titolari dei diritti. Tuttavia, se si parla di eventi sportivi live, i tempi di implementazione risultano ben poco incisivi considerando quanto stabilito dall’articolo 9-bis del Regolamento e cioè che l’ordine cautelare deve essere adottato da Agcom entro tre giorni dalla ricezione della segnalazione e che i destinatari dell’ordine (gli Isp e quindi i vari Tim, Vodafone, ecc.) devono eseguirlo entro 48 ore.»

Conclude il Sole 24 Ore sulla pirateria

«La modifica al Regolamento sarà sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione. Ed è comunque chiaro che sarà necessaria l’implementazione di una piattaforma tecnologica che dovrà consentire ai titolari dei diritti, sotto la propria responsabilità, di segnalare ad Agcom i siti pirata con immediata risposta, poi, dell’Autorità tenuta a inoltrare l’ordine tempestivamente tramite la medesima piattaforma ai provider. I quali, a quel punto, saranno a loro volta tenuti all’immediata disabilitazione (e comunque non oltre i 30 minuti dalla ricezione). L’implementazione (e i costi per i provider) saranno un nodo da sciogliere non da poco.»