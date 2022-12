Scaroni: «La Lega non vuole far pena a nessuno, ma dovrebbe farla. Senza soldi, si blocca il calcio»

Il presidente del Milan: «La Champions è quasi più importante di uno scudetto. Mi batto per lo stadio nuovo e per i diritti tv internazionali».

Ieri il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa dal ritiro della squadra rossonera a Dubai. Oggi la Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni di Scaroni in merito alla Serie A, all’importanza della Champions e dello scudetto.

Scaroni ha affrontato il tema della sostenibilità economica, una linea di condotta in cui il Milan si è sicuramente distinto.

«In Italia ci siamo posti come modello. Elliott è stato un azionista responsabile che comunque ha fatto gli aumenti di capitale necessari e investito cifre pesanti: oltre 700milioni. È stato un precursore, in un certo senso obbligato: tutto il calcio andrà così, non è più il tempo del presidente mecenate con ampio portafoglio. Il Fair play finanziario lo impone: in Italia consideriamo logico “perdere” nel bilancio, ma dovrebbe essere l’opposto. Il Bayern Monaco

guadagna da quasi trent’anni consecutivi. Il calcio è una macchina, i soldi sono la benzina. Il dibattito ideologico è sterile: il calcio, la Lega, non vogliono far pena a nessuno ma dovrebbero farla. Senza soldi, si blocca la macchina. Non si compete, si ferma il sistema: per avere ambizioni servono risorse».

Per Scaroni la Champions è più importante dello scudetto.

«La Champions è troppo importante per “nutrire” i nostri 550 milioni di simpatizzanti, una parte dei quali si trova anche qui a Dubai e negli Emirati. Lo è quasi più di uno scudetto. Per cui le mie due battaglie sono per lo stadio nuovo e per i diritti tv internazionali. Solito esempio: se noi guadagniamo 35-40 milioni l’anno da San Siro, il Bayern ne incassa almeno il triplo. Uno stadio bello, moderno, pieno, illuminato: uno spettacolo fondamentale per vendere i diritti televisivi all’estero, e di conseguenza per attrarre gli sponsor. La Liga prende quattro volte quello che riceve la A. Il Real Madrid come noi ha una partnership con Emirates, eppure incassa molto di più perché fuori dalla Spagna riesce a vendersi meglio. Come fanno gli altri: la Premier vende nel mondo per 2 miliardi, noi per 200 milioni. Dobbiamo crescere, partendo appunto da nuovi impianti: il metodo conservatore nel calcio equivale a darsi la zappa sui piedi».

Scaroni risponde anche ad una domanda su Rafa Leao.

«Mi dicono che a Milano e nel Milan si trovi molto bene, che è motivato. So che Maldini sta trattando e per quanto ho appena detto se tratta lui, sono tranquillo».