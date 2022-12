Prostituzione e alcol a fiumi in Qatar: come il governo è cambiato con il Mondiale

In un editoriale L’Equipe ha evidenziato ciò che sta avvenendo oggi in Qatar. L’alcol viene servito a fiumi e venduto a prezzi esorbitanti, circa 14 dollari per una birra

«Nonostante la stretta supervisione della vendita e del consumo di alcol in Qatar, è possibile gustarlo in luoghi specifici. E la parentesi dei Mondiali allenta alcuni vincoli. Sarà un caso, ma questa lounge porta lo stesso nome di una famiglia di calciatori corsi. Rimane aperto ben oltre le 2 del mattino, il solito gong, e i clienti continuano ad affluire anche se a Doha c’è già molto sole. Questo shisha bar con vetri oscurati, annesso a un hotel, ha rapidamente beneficiato di un passaparola favorevole tra i nottambuli in cerca di un locale notturno durante la Coppa del Mondo.»

Continua L’Equipe sul problema della prostituzione

«Fino a mezzanotte (ora locale), quando finisce l’ultima partita, la variopinta clientela ha prima alzato la testa verso gli schermi. Quindi lo stabilimento si trasforma gradualmente in un cabaret della malavita. Può quindi iniziare la costosa giostra dei giovani africani in abiti attillati . Anche la prostituzione non si nasconde. In Qatar la prostituzione è illegale e punibile con la reclusione. Ma è presente, in alcuni bar e discoteche degli hotel, e talvolta anche all’aperto. Nel bel mezzo di Doha, ai margini di un trafficato viale dello shopping, dove pattuglia la polizia. Sono le 2 del mattino e giovani donne, soprattutto dell’Africa orientale, si aggirano per poche decine di metri tra un bar e un supermercato asiatico, in mezzo ai tifosi. Una di loro si avvicina e le offre subito i suoi servigi. Il prezzo? “500 riyal” (130 €). Viene dall’Uganda e che ha un visto per lavorare come “governante in un albergo”. “Permettono molte cose durante la Coppa del Mondo”, sorride. Durerà altre due settimane, fino alla finale del 18 dicembre.»

Continua

«Due settimane fa, quando si stava per dare il calcio d’inizio del torneo, vigeva ancora un’apparente restrizione: l’alcool veniva servito in tazze opache. I prezzi sono piuttosto alti, come ovunque a Doha: 55 riyal (€ 14,50) per una birra in bottiglia da 33 cl o 320 riyal (€ 83,50) per una bottiglia di vino rosso merlot.»

La legge qatarina

«Vige invece una regola immateriale, in questo luogo come ovunque: è vietato uscire e avventurarsi nello spazio pubblico – il marciapiede del viale, in questo caso – con un bicchiere in mano. È un po’ un’illustrazione della “politica” del Qatar, paese governato dalla legge islamica (sharia), con l’alcol: la sua vendita e il suo consumo sono molto controllati e consentiti solo in luoghi ben precisi, principalmente bar (generalmente fumatori) e ristoranti di alcune catene alberghiere e oltre 21 anni. In Qatar, l’ubriachezza sulle strade pubbliche è un reato punibile dalla legge. Una disposizione inapplicabile durante i Mondiali, salvo in caso di gravi disordini. Una parentesi durante la quale il piccolo emirato si è imposto di allentare le sue regole in campo alcolico. La Fan-zone è l’unico posto dove bere all’aperto. Queste restrizioni sono un’ulteriore garanzia di sicurezza pubblica per gli organizzatori, ma anche per alcuni tifosi..»