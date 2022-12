Nuovo cda Juventus, esperti di diritto e di conti, nessuno di calcio (Repubblica)

Una volta tornato il sereno e risolte le vicende giudiziarie, non è da escludere che si possa allargare l’attuale compagine.

Il nuovo cda della Juventus dà la misura degli obiettivi a breve termine del club: difendersi e uscire dalla bufera giudiziaria. Scrive Repubblica del nuovo cda.

Cinque esperti e professionisti, con il compito di difendere la Juventus, ma anche il primo passo di un rinnovamento profondo di tutta la dirigenza. Exor, azionista di riferimento del club, ha diramato ieri la lista dei componenti del nuovo cda completando un passaggio fondamentale per la gestione e per il futuro sportivo della società: oltre a Gianluca Ferrero, presidente designato, ci saranno Fioranna Vittoria Negri, Maurizio Scanavino, Diego Pistone e Laura Cappiello.

Nessun componente del consiglio proviene dal mondo del calcio. La decisione di Exor è stata di non inserire manager provenienti dal settore o grandi ex con un volto rassicurante per i tifosi (pur senza riscontri si erano fatti i nomi di Marotta e Del Piero). Una volta tornato il sereno e risolte le vicende giudiziarie, non è da escludere che si possa allargare l’attuale compagine. Ma per ora la scelta rende ancora più centrale la figura di Allegri.

E soprattutto c’è la richiesta di rinvio a giudizio da parte dei pm di Torino che vede coinvolta la Juventus come persona giuridica. Questo spiega gli altri 3 profili scelti per la nuova guida societaria: Fioranna Negri, commercialista, revisore e iscritta all’albo dei Consulenti tecnici d’ufficio del tribunale di Milano: sarà lei l’esperta di revisione e di bilanci, oltre che di controllo dei rischi. Laura Cappiello sarà invece l’esperta di diritto e degli organismi di vigilanza: laureata in giurisprudenza, iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano, è Senior Counsel presso il dipartimento di corporate law dello studio legale Orrick. Si è occupata di fusioni e acquisizioni, diritto societario e diritto penale d’impresa. Chiude il cda Diego Pistone, laureato in Economia e Commercio, professionista che vanta un’esperienza di 48 anni nell’area finanza e controllo, in Italia e all’estero: anche lui è un nome ricorrente nel mondo Fiat.