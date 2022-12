Neymar si è fatto espellere per festeggiare capodanno a casa? In Brasile scoppia la teoria della premeditazione

Molti ex calciatori brasiliani sono insorti dopo l’assurdo doppio giallo”Neymar è una persona infantile e viziata dentro e fuori dal campo”

L’espulsione di Neymar non ha convinto in Brasile anche perché è arrivata puntuale, in un periodo dell’anno in cui troppo spesso il giocatore cumula squalifiche. In patria è nato il tremendo sospetto che fosse tutto già studiato da parte del fenomeno brasiliano. Non ha convinto soprattutto la simulazione del campione brasiliano in occasione del secondo giallo, episodio che ha fatto saltare i nervi anche a Gerson Nunes, ex calciatore brasiliano e scatenato l’ira dei suoi connazionali

Neymar é expulso com pênalti simulado, e não vai jogar no dia 1! Será que a festa do Réveillon já está pronta? 😂😂😂 pic.twitter.com/YNpJAdMGnm — Gerson Nunes (@canhotinha70) December 28, 2022

Secondo diversi esponenti del calcio in Brasile, infatti, non è un caso che il doppio giallo sia arrivato proprio alla vigilia di un altro match, che il PSG giocherà il 1° dell’anno, giorno in cui Neymar sarà squalificato.

Neymar tried to pull off his classic move to earn pen 😭 pic.twitter.com/mtRwUNget9 — Zayn 🇨🇭 (@pant_peak) December 29, 2022

Alcuni hanno instillano il dubbio e lo scrivono nero su bianco, come Uol che sul tema ha interrogato Walter Casagrande, ex giocatore brasiliano:

“Neymar si dimostra ancora una volta una persona infantile e viziata dentro e fuori dal campo”.

Secondo l’ex calciatore brasiliano, Neymar “si sarebbe fatto espellere volontariamente in modo da saltare la prossima gara e volare libero in Brasile per poter festeggiare il Capodanno a casa.”

Rincara la dose Casagrande: “Quando finì il Mondiale e si disse profondamente turbato, venne in Brasile e, oltre a organizzare feste, andò a diverse feste.”

Su Uol, l’ex giocatore brasiliano fa il paragone con Mbappé e Messi:

“Mbappé, dopo una fantastica finale con tre gol, è tornato ad allenarsi prima e ha creato un problema al brasiliano. Neymar non ha potuto giocare fino al 31 dicembre, così come Messi e lo stesso francese. Ma questo ritorno anticipato ha costretto anche Neymar a rientrare. E sia chiaro: non è stato spontaneo. È tornato perché gli sarebbe sembrato brutto a causa della storia di non preoccuparsi degli impegni del PSG.”

Secondo Casagrande, Neymar “è quello di sempre, con le simulazioni, con le beffe contro gli avversari, senza cambiare nulla. Non è mai cambiato, ma molte persone continuano a parlare di lui.”

Sempre su Uol, critico anche Juca Kfouri, giornalista brasiliano: “Cioè, Neymar allo stato puro, arrabbiato e finto. Nessuno ha bisogno di inseguirlo perché si impicca con i lacci delle sue scarpe.”

E anche Milton Neves, altro autorevole giornalista brasiliano:

“Del resto, quello che ha fatto ieri contro lo Strasburgo il fuoriclasse brasiliano, quando è finito puerilmente espulso, è stato imperdonabile. Degno del “ragazzo”, qualcosa che non ha mai smesso di essere. Ora, se si presenta a una festa di capodanno qui in Brasile, la sua situazione sarà complicata lì in Francia. Per riscattarsi deve concentrarsi e almeno andare allo stadio per la partita del PSG contro il Lens, domenica prossima, la 1ª. In caso contrario, diventerà ancora più evidente che il cartellino rosso non è stato proprio “infantile”. E sì premeditata da un giocatore che dà poca importanza al suo sostentamento.”