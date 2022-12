Neymar prima espulso poi lascia lo stadio prima della fine (notizia di Canal+)

Per Le Parisien fino a quel momento è stato tra i migliori e ha subito molti falli. Poi una manata a un avversario e una simulazione

Neymar protagonista negativo del ritorno in campionato del Psg che solo al 96esimo – in dieci uomini e su rigore del solito Mbappé – ha superato 2-1 lo Strasburgo ultimo in classifica. Neymar si è fatto espellere con due ammonizioni stupide in due minuti. Espulso al 63esimo, secondo Canal+ avrebbe lasciato lo stadio prima della fine dell’incontro.

Le Parisien scrive che:

fino all’espulsione era stato uno dei migliori del Psg in campo. Certo, lo avevamo visto più volte infastidito per essere stato bersaglio di falli da parte dei difensori dello Strasburgo, ma Neymar è stato protagonista di una prestazione solida contro lo Strasburgo, al Parco dei Principi.

Ha servito l’assist sul gol di apertura di Marquinhos (14esimo) su calcio di punizione sul lato sinistro.

E poi tutto è deragliato in due minuti: l’ex giocatore del Barcellona ha ricevuto un cartellino giallo per una manata al volto su Thomasson che aveva appena dribblato (61°). Neymar ha contestato la decisione del signor Turpin, senza alcun risultato, lamentandosi di essere stato lui stesso vittima di un gesto simile pochi minuti prima.

Questo avvertimento sarebbe potuto rimanere un incidente se, in seguito, Neymar non avesse ricevuto un secondo cartellino giallo, questa volta per una simulazione in area avversaria. Servito da Mbappé, ha simulato il contatto con Djiku ed è crollato per cercare di ottenere un rigore. Il signor Turpin ha giustamente giudicato che si trattava di una simulazione e ha estratto il secondo cartellino giallo.

Secondo le informazioni di Canal+, Neymar avrebbe lasciato il Parc des Princes direttamente dopo il ritorno negli spogliatoi, senza nemmeno aspettare la fine dell’incontro.