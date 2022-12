Morata segna ma non se ne accorge: «Sono stato io?» (VIDEO)

Morata non si era accorto di aver segnato perché in quel momento era a terra infortunato per un contrasto con Clerc. Rialzandosi ha chiesto a Griezmann se avesse segnato lui

Alvaro Morata segna, ma non se ne accorge. Ed è costretto a chiedere al compagno di squadra Griezmann se fosse stato davvero lui a mettere in rete il gol del 2-0 dell’Atletico Madrid contro l’Elche. Nel video si legge il labiale dell’ex attaccante della Juve, rivolto al francese: “Who, me?”, ossia “Chi, io?”.

Álvaro Morata riceve palla sulla fascia destra e, dopo aver messo fuori gioco due rivali, entra in area. Il suo tiro, deviato, rimbalza su Omar Mascarell.

Morata non si era accorto di aver segnato perché in quel momento era a terra infortunato per un contrasto con Clerc. Il suo tiro di sinistro era stato deviato ed era diventato un pallonetto beffardo per il portiere Edgar Badia. Rialzandosi, la punta ha chiesto lumi al compagno di squadra prima di lasciarsi andare a un sorriso. Con questa vittoria, l’Atletico è salito al terzo posto nella Liga.

Sui social il video è diventato in breve tempo virale. Dopo la partita, Morata ha spiegato a Movistar:

«Ero a terra e pensavo fosse stato un gol di Griezmann. Pensavo ci fosse stato un rimpallo e l’ultimo tocco fosse stato il suo. Oltre ad essere un grande giocatore, è un bravo ragazzo. Siamo contenti, per tutto ciò che gli accade, perché lavora, è un bravo ragazzo e spero che possa passare molto tempo tempo all’Atletico».

Il gol contro l’Elche è il sesto di Morata in 21 partite, tutti segnati nella Liga. Con la Spagna, ai Mondiali, ne sono arrivati tre in quattro partite. Il giocatore è seguito dal Manchester United che lo vorrebbe prendere in prestito a gennaio. Il tecnico dei Red Devil’s Erik ten Hag ha confermato che il club è a caccia di un nuovo numero nove dopo l’addio di Cristiano Ronaldo.