Mondiale 2026, la Fifa pensa a 12 gironi da 4 squadre

Nel 2017 la Fifa aveva approvato il cambio di format: 16 gironi da 3 squadre con 80 partite totali. Adesso sta pensando a un nuovo cambio di format.

Nonostante le critiche,la Fifa pensa a un cambio nel format del Mondiale 2026. I gironi saranno 12 anziché 8, tutti da 4 squadre. Nel 2017 si era deciso un formato a 16 gironi da 3 squadre.

Entrati nella fase finale del Mondiale in Qatar, la Fifa già pensa alla prossima edizione che si giocherà fra Stati Uniti, Messico e Canada. Le voci parlano di un torneo diverso rispetto a quello odierno con un aumento dei gironi e quindi un aumento delle squadre partecipanti.

Tuttavia alcune modifiche erano già state approvate cinque anni fa, nel 2017, quando si era deciso di aumentare i gironi e diminuire il numero del squadre per girone. La Fifa da tempo vuole aumentare il numero delle partite da giocare. Secondo le modifiche approvate nel 2017, durante il mondiale si giocherebbero 80 partite totali. Con un aumento dei gironi da quattro squadre le partite salirebbero a 104.

Nel caso si dovesse optare “soltanto” per un aumento dei gironi, oltre alle prime due di ogni girone, passerebbero alle fase finali le otto migliori terze classificate. Dall’Inghilterra arrivano indiscrezioni circa il pressing su quest’ultimo aggiornamento del format, ma la Fifa vuole studiarlo per bene solo dopo la fine del Mondiale in Qatar.

Come riporta Marca, la Fifa da tempo lavora insieme alle altre federazioni per ampliare lo spettro di squadre partecipanti. Il tentativo dichiarato è di far arrivare il Mondiale in tutto il Mondo, senza esclusioni.

Le modifiche già approvate, porterebbero ad una vera rivoluzione. 48 squadre classificate, 32 di queste approderebbero ai sedicesimi di finale. Dal 2017 sono state molte poche le voci sul cambio di format, quasi nessuno ne ha approfondito le implicazioni. I tre paesi ospitanti della prossima edizioni sono già a lavoro per organizzare un torneo che contempli 80 partite ma durante l’ultimo consiglio Fifa si è preso atto della nuova idea.