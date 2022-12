Le Parisien: Lukaku incarna il fallimento del Belgio, vederlo in campo è stato un calvario

Per Le Parisien, l’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, incarna il fallimento del Belgio. Vederlo in campo è stato un calvario. Lukaku si è divorato almeno tre gol netti.

Il quotidiano francese scrive:

“Il Belgio e la sua generazione d’oro sono caduti. Incapaci di battere la Croazia (0-0), i belgi escono da questo Mondiale ai gironi, quattro anni dopo essere arrivati in semifinale contro i Blues (1-0). E questo giovedì, allo stadio Al-Rayyan, un uomo ha incarnato il fallimento di questi Red Devils: il loro attaccante, Romelu Lukaku“.

Le Parisien ricostruisce il Mondiale in Qatar dell’attaccante dell’Inter. Reduce dall’infortunio alla coscia sinistra rimediato prima dell’inizio del Mondiale, Lukaku ha saltato la prima partita col Canada per poi giocare una piccola parte della gara con il Marocco.

“Contro i balcanici il suo allenatore Roberto Martinez lo ha buttato in campo in contropiede al posto di Dries Mertens per provare a strappare una vittoria necessaria per vedere gli ottavi di finale. Un’apparizione che è stata molto simile al Calvario. Al 61′ il suo tiro pesantissimo è finito sul palo sinistro croato. Ma il peggio doveva ancora venire per l’ex attaccante di Manchester United e Chelsea. Solo sul secondo palo, proprio davanti alla porta vuota, è stato sorpreso dal cross di Thorgan Hazard che gli è rimbalzato sullo stomaco prima di essere parato dal portiere (90′). Un fallimento incredibile. Poi, nei tempi di recupero, il difensore Josko Gvardiol lo priva di una nuova palla gol da un contrasto perfetto”.

Le Parisien racconta la frustrazione dell’attaccante dell’Inter, che al termine della partita ha liberato la sua rabbia spaccando la panchina con i pugni. Ha finito la partita con la testa tra le mani, in lacrime, mentre Thierry Henry provava a consolarlo mettendogli una mano sulla schiena.