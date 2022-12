Il nome del sostituto era già nella testa di Rubiales. Non è stato chiamato nessun altro e tutte le altre offerte sono state respinte al mittente

La Federcalcio spagnola aveva già deciso di sostituire Luis Enrique con de la Fuente (Marca)

Marca racconta il retroscena dietro l’esonero di Luis Enrique e la successiva nomina del suo successore: Luis de la Fuente. La Federcalcio spagnola, con Rubiales, aveva già in mente il successore per la panchina. Da tempo. Si è solo voluto aspettare un giorno dall’eliminazione della Spanga dal Mondiale per annunciarlo. Nessun altro allenatore è stato contattato, oltre a de la Fuente e ogni altra offerta per la panchina è stata rispedita al mittente.

L’ex ct asturiano era parso molto calmo dopo l’eliminazione dal Mondiale con il Marocco ai calci di rigore, spiegando a più riprese che la Spagna aveva fatto tutto quello che poteva. Alla domanda sul suo futuro l’ex Barcellona e Roma aveva detto:

“Non posso dirtelo perché me l’hanno già chiesto, non lo so. Questo non è il momento di parlare del mio futuro. Non ha interesse. Mi trovo molto bene in Federazione e se dipendesse da me, per l’amore che ho ricevuto, continuerei per il resto della mia vita, ma devo prendere la decisione migliore per me e per la squadra”.

La testata spagnola ha rivelato però che la Federazione aveva già in mano il sostituto spiegando che “Il nome di de la Fuente era nella testa del presidente della Federazione e, come accaduto dopo i Mondiali di Russia, la scelta era già stata decisa. Le tante telefonate ricevute con offerte di ogni tipo sono state respinte per la ferma idea che aveva Rubiales di dare la panchina a de la Fuente”.

Il presidente Rubiales aveva già tutto in mente e per questo la Federazione era tranquilla, nonostante l’eliminazione. Il giornale rivela anche che non ci sarebbe stata nemmeno una chiamata tra i due tecnici sottolineando che ogni partita poteva essere l’ultima per Luis Enrique.