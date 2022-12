Il Telegraph celebra Amrabat per aver quasi azzoppato Mbappé: «Ovvio che tutta la Premier lo voglia»

“Quel tackle coraggioso ha riassunto il coraggio, la determinazione e la voglia del Marocco”

In un pezzo di ieri il Telegraph sottolineava che nessuno picchia Messi come facevano con maradona negli anni 80. Hanno paura di azzoppare un genio. Oggi lo stesso giornale inglese pubblica un elogio di Amrabat perchè se ne è fregato e ha tranciato Mbappé rischiando di rovinargli il finale del Mondiale.

“Se c’è stato un momento che ha riassunto il coraggio, la determinazione e la voglia di questa favolosa squadra marocchina, è stato quando Sofyan Amrabat ha inseguito quella macchina volante che è Kylian Mbappé. L’attaccante francese era in pieno volo. Era andato. Superando Amrabat e saltando via da un contrasto in scivolata di Achraf Dari che finiva nell’area tecnica. Arrivederci. Mentre Mbappé correva verso l’area di rigore marocchina, aveva cinque metri di vantaggio su Amrabat, ma il centrocampista continuava a correre a tutta velocità. Non poteva arrendersi. Mbappé ha rallentato, soppesando le sue opzioni, invitandolo alla sfida, preparandosi a spingere la palla oltre Amrabat. E poi… bang. Mbappé era a pezzi ed è rimasto lì”.

Il Telegraph celebra “l’onnipotente ruggito di approvazione dal mare urlante, ondeggiante, credente di magliette marocchine rosse” dopo l’intervento.

I resto è uno sperticato elogio di Amrabat, “uno degli interpreti di spicco di questo Mondiale”: “Non c’è da meravigliarsi che sia monitorato dai club di tutta la Premier League”.