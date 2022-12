Il Napoli torna dalla Turchia ancora più sicuro delle proprie forze (Gazzetta)

La squadra di Spalletti è in salute. Non vuol perdere mai, nemmeno in amichevole turca, perché mentalmente è un gruppo dominante

Il Napoli torna dalla tournée in Turchia ancora più sicuro delle sue forze, scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport. La squadra di Spalletti è in salute, pronta a ripartire, a ricominciare da dove il suo percorso si era interrotto prima della sosta per il Mondiale. Nicita scrive:

“Vissuta come una vacanza tra amici, dalla Turchia torna un Napoli ancora più sicuro delle proprie forze. Intendiamoci, quando si parla di vacanza intendiamo rappresentare il clima di serenità durante questi dieci giorni di ritiro”.

Perché il lavoro atletico e fisico è stato enorme.

“Perché da un punto di vista di programma, il gruppo ha lavorato sodo sia sotto il profilo aerobico sia sulla forza, senza tralasciare l’aspetto tecnico-tattico, spesso con doppie sedute di allenamento”.

L’amichevole contro il Crystal Palace, squadra di Premier “più avanti sotto il profilo della preparazione”, ha dimostrato che il Napoli è in salute.

“Insomma, questo Napoli è in salute e non vuol perdere mai, manco in un’amichevole turca. Anzi, conferma una caratteristica già ammirata in campionato: quando va sotto di punteggio la reazione è immediata perché mentalmente questo è un gruppo dominante, che vuol sempre tenere il pallino del gioco”.

Dopo il vantaggio del Crystal, al Napoli sono bastati due minuti per trovare il pareggio. Nicita esalta Osimhen, autore di un gol bellissimo.

“Con il centravanti nigeriano che in area, circondato da tre difensori in area, spalle alla porta, ha effettuato un sombrero col destro e con lo stesso piede, in giravolta, prima che il pallone toccasse terra ha incrociato sul palo più lontano”.

Kvaratskhelia non è ancora al massimo, ma Raspadori “è delizia per gli occhi”. In ottima condizione anche Ostigard “già in formato campionato”.