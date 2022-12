Il Napoli batte 3-1 il Crystal Palace, ormai vince d’inerzia e a occhi chiusi

Vince in rimonta con gran gol di Osimhen e doppietta di Raspadori (molto bello il primo). Il Napoli vince in qualsiasi condizione

Il Napoli batte anche il Crystal Palace: 3-1. Ormai la squadra di Spalletti vince d’inerzia e a occhi chiusi. Anche sotto la pioggia. Anche se va in svantaggio contro una squadra di Premier League. Anche se mancano i calciatori che hanno giocato il Mondiale. Il Napoli è andato in svantaggio nel primo tempo, gol di Zaha in ripartenza. Dopodiché gli azzurri – col solito completino natalizio – hanno accelerato. Prima Osimhen ha segnato un gol da centravanti d’area, spalle alla porta si è girato con un sombrero e poi al volo l’ha messa sul palo lontano.

Nel secondo tempo è entrato Raspadori che ha segnato una doppietta. Prima un gran tiro di destro da fuori area e poi ha messo in rete su cross di Zanoli.

L’impressione è che il Napoli giochi col pilota automatico in qualsiasi circostanza e con qualsiasi avversario. È la seconda amichevole di questa tournée turca. La prossima sarà a Napoli contro il Villarreal.