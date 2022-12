Hierro: «adoro Luis Enrique, ha attirato tutta la pressione su di sé lo adoro»

A Marca: «Quel che vediamo su Twitch è il vero Luis Enrique. Ha consentito di togliere pressione ai calciatori»

Fernando Hierro, ex difensore di Real Madrid e sopratrutto della Spagna, si è concesso a Marca per parlare del Mondiale in Qatar fino a questo momento, con un focus sulla Spagna. Ex compagno di squadra di Luis Enrique ai tempi del Real, Hierro racconta sul ct:

“Lo adoro. Non so perché tutto ciò di cui parla sul suo Twitch abbia sorpreso così tanto, quello è il vero Luis Enrique. Non mi sorprende affatto. Ho la sensazione che sia a suo agio. È così, allegro, rilassato e amichevole. Questo è il Luis Enrique che conosco. Siamo stati cinque anni compagni di squadra al Real Madrid, sette o otto in Nazionale e abbiamo fatto tante esperienze. Lo adoro. È riuscito a unificare il messaggio attraverso lo streaming e ad attirare la pressione su di sé e i giocatori sono rilassati”.

Su Luis Enrique giocatore

“Era così, proprio così. Così come lo vedete, simpatico, sempre con il sorriso, trasmetteva sempre tanta allegria al gruppo”.

La leadership del ct spagnolo

“Vedo anche in lui una leadership, nel senso che ha detto a tutti “io sono l’allenatore e ho questo modo di pensare”. È riuscito a trasmettere calma ai calciatori”.

Hierro sul miglior giocatore di Qatar 2022

“Sappiamo tutti che Mbappé è un grande giocatore, ci sono Cristiano e Messi, ma Mbappé è a un livello fisico e di fiducia che gli ha permesso di arrivare al Mondiale in uno stato fantastico. Dei nostri, Busquets è di altissimo livello, anche Morata sta giocando molto bene”.