Guardiola perde col City e sui social si scatena l’ironia su cosa avrà fatto alla sua faccia

Memori dei graffi dopo il pareggio col Feyenoord i tifosi si sono scatenati ad immaginare cosa avrebbe fatto questa sera Pep

Non è di certo uno dei periodi migliori della carriera di Pep Guardiola, il suo City ha perso 8 delle ultime 11 partite. Nel post partita di Manchester City-Feyenoord 3-3, Pep si era presentato davanti ai microfoni e alle telecamere dei giornalisti presenti pieno di graffi sul volto e in test spiegando: «Li ho fatti con le mie dita. Voglio farmi del male». Un atteggiamento che non era di certo piaciuto alla stampa e tantomeno ai tifosi.

Oggi il City ha perso il derby contro lo United, è stata una sconfitta che brucia. Fino al minuto 88 la squadra di Guardiola era in vantaggio grazie a una rete di Gvardiol. Al termine sui social si è scatenata l’ironia dei tifosi che hanno preso in giro Pep

