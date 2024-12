Sofia Goggia: «Volevo ballare la samba, ma sono bergamasca, so fare solo la polenta»

Dopo la vittoria del SuperG: «Al cancelletto di partenza pensi ancora all’infortunio, invece io siccome ho avuto tanti infortuni era abituata».

Al microfono di Giulia Candiago Sofia Goggia ha parlato dopo la sua incredibile vittoria in Super G «Volevo ballare come Pinheiro, ma non sono brasiliana. Sono italiana, sono bergamasca e so fare solo la polenta»

W lutym 2024 Sofia Goggia 🇮🇹 musiała z powodu kontuzji przedwcześnie zakończyć sezon. W grudniu znów jest na szczycie. pic.twitter.com/jGrVXeJsOV — Sporty Olimpijskie – Łukasz Gagaska (@Igrzyska2024) December 15, 2024

A parte gli scherzi hai conquistato un SuperG come ti senti dopo tutto quello che è passato?

«Sono veramente contenta e grata, ma lo ero anche ieri. Appena ho visto la pista ho pensato che forse potevo fare meglio il SuperG rispetto alla discesa libera».

La prima italiana

«È un SuperG sono contenta, mi sono espressa al meglio sugli sci oggi. Non era molto difficile, ma la visibilità era bassa e piatta».

Tutto dopo l’infortunio

«Tutti mi chiedono come ho fatto a rientrare così velocemente dopo questo grave infortunio. Non devo più pensare a nulla, non ho viti o placche dentro, ho sciato solo nell’ultimo mese. Al cancelletto di partenza pensi ancora all’infortunio, invece io siccome ho avuto tanti infortuni era abituata».

