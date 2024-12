Sui social la riabilitazione di Allegri, «hanno fatto passare per scemo uno che ha vinto 5 scudetti e giocato 2 finali Champions»

Tifosi della Juventus scatenati: “L’unico che aveva a cuore la Juventus l’avete insultato per leccare il culo a una dirigenza di incapaci»

Sui social va in scena la riabilitazione di Allegri, «hanno fatto passare per scemo uno che ha vinto 5 scudetti e giocato 2 finali Champions»

Il disastro della Juventus di Giuntoli e Thiago Motta ha ottenuto come risultato la riabilitazione di Massimiliano Allegri. Era anche ora. I social ora traboccano di juventini che fin qui erano stati silenti, travolta dall’ondata che aveva accolto Giuntoli e Thiago Motta come i nuovi Italo Allodi e Pep Guardiola. I fatti stanno dimostrando che i rispettivi nomi non possono andare mai nella stessa frase e nemmeno nello stesso discorso.

(Pigi Battista: «Allegri è una ferita aperta nel mondo Juve. Thiago Motta è un’alba propagandata ma mai sorta»)

Ora gli juventini che fin qui erano stati zittiti, alzano la voce. Non ne possono più. La Juventus ha nove punti in meno rispetto alla stagione passata. Ha totalizzato dieci pareggi in campionato. Sì non ha mai perso ma conta zero. Ha vinto appena sei partite e al momento è fuori dalla Champions.

Salite sul carro adesso? È una squadra mediocre e schizofrenica pari alla Juve di Del Neri. Non è che #Motta va difeso solo perché bello, giovane e signorile. Ora basta con questa stampa servile e questi anti allegriani a prescindere.

L’unico che aveva a cuore la @juventusfc l’avete insultato per leccare il culo a una dirigenza di incapaci.

L’unico che ci ha difeso, che ha difeso i ragazzi #FinoAllaFine .

L’unico che non ha buttato merda su questa società e dirigenza di inetti.

L'unico che servirebbe sempre…

E ancora, scrive Ale:

Allegri era senza giocatori e ha vinto una coppa Italia alla faccia di Giuntoli che lo boicottava e che gli ha fatto fare un girone di ritorno pessimo creando di proposito il clima (come può confermare chi è bene informato). Gli infortuni con Allegri erano colpa sua, adesso sono sfortuna (e parlo dei troppi infortuni muscolari che sono chiaramente a causa della preparazione sbagliata). La Champions la facciamo per il piazzamento la stagione scorsa. Ma continuiamo con le scuse.

ScriveHarry #MoncadaOut #AdaniOut suX:

In un universo parallelo, Max Allegri con Douglas Luiz, Kephren Thuram, Pierino Kalulu e Conceicao è primo in classifica con 45 punti.

Naturalmente palle a mollo.

Chiedete scusa a Max

@juventusfc

Scrive Marco Centoni:

La verità nuda e cruda è che non c’è più paura di affrontare la Juventus,quando le squadre provinciali vengono a giocare allo Stadium, sanno che possono fare il colpaccio. Se vi ricordate qualche anno fà venivano tutte timorose di prendere un imbarcata. Adesso sperano di Vincere.

Scrive Salvatore Papasidero:

Non mi sono mai annoiato tanto a vedere la Juve . Ma il calcio moderno evoluto di #motta #Trevisani e di quello scienziato di #Adani è questo. La noia del calcio nasce da #Guardiola e dei suoi discepoli . Ridatemi, #Allegri #Conte.

Scrive Cesare Atticus:

La cosa che mi fa impazzire è che hanno fatto passare per scemo uno che ha vinto:

5 scudetti, 5 CI, 2 SI e che ha fatto due finali di CL.

L’anno scorso fino a febbraio con Miretti, Fagioli e Nicolussi se l’è giocata alla pari questo a dicembre con 200 milioni è già fuori

#Allegri

5 scudetti, 5 CI, 2 SI e che ha fatto due finali di CL.

L'anno scorso fino a febbraio co Miretti, Fagioli e Nicolussi se l'è giocata alla pari questo a dicembre co 200 mln è già fuori #Allegri

