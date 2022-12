Griezmann può prendersi la rivincita su Messi che lo emarginava al Barcellona (Daily Mail)

Il Daily Mail racconta che in allenamento il francese era escluso dal gruppo di Messi. Il cambio di ruolo ha dato una svolta a Griezmann

Il Daily Mail ripropone uno degli scontri che appassioneranno maggiormente in finale del Mondiale in Qatar: la rivincita che può prendersi Antoine Griezmann su Leo Messi. La testata inglese torna al momento del passaggio al Barcellona del Petite Diable, dove nei due anni in Catalogna il francese si è ritrovato un po’ ai margini della squadra nonostante i 120 milioni spesi per prenderlo dall’Atletico Madrid per sostituire Neymar. Sul Mail si legge:

«I giocatori erano stati designati in piccoli gruppi di allenamento e c’era l’adolescente Ansu Fati con Lionel Messi e Luis Suarez, e non con Griezmann. Non essere invitato ad allenarsi con gli altri due potrebbe sembrare un dettaglio minore, ma in un momento in cui Messi era ancora l’autorità del club era significativo. Era il tipo di cose che l’argentino avrebbe potuto cambiare se avesse voluto. Griezmann desiderava ardentemente essere accettato da Messi e Neymar. Non era una questione personale. Luis Suarez è stato il più grande alleato di Griezmann nel club aiutandolo ad ambientarsi».

Il Daily Mail sottolinea quello che L’Equipe raccontava oggi

«Perché gli allenatori non sono riusciti a vedere ciò che ha visto Didier Deschamps? La squadra del Barcellona all’epoca non aveva opzioni in mezzo al campo. Sergio Busquets stava già svanendo, Frenkie de Jong non si era ancora adattato ed era chiaro che Miralem Pjanic non era la soluzione».

Chiudendo:

«Adesso Griezmann è l’artigiano di centrocampo che lascia i riflettori agli altri. Vincere trofei conta molto di più e se la Francia domenica dovesse vincere, potrebbe benissimo vincere anche il premio di miglior giocatore del torneo, a spese della leggenda con cui non è riuscito a legare al Barcellona».