Cristiano Ronaldo non meritava questo finale (Marca)

Gli obiettivi dei fotografi erano tutti puntati sulla panchina, un chiaro indizio della grandezza del portoghese, fuori dal Mondiale

Cristiano Ronaldo non meritava questo finale, scrive Marca. Il Portogallo è fuori dal Mondiale. Battuto dal Marocco per 1-0. Una vittoria storica.

“Il Portogallo saluta nei quarti di finale contro un Marocco che, qualunque cosa faccia ora, passerà alla storia dei Mondiali. Una scintilla ha fatto pendere la bilancia in un quarto di finale in cui il Portogallo è stato migliore in termini di gioco, ma peggiore in termini di efficacia (ti ricorda qualcosa?)”.

Su Ronaldo:

“Cristiano ha giocato quasi tutto il secondo tempo ma non poteva essere la spinta che cercava la sua squadra. Per età, potrebbe essere la sua ultima Coppa del Mondo. E non meritava questa fine. Gli undici titolari del Portogallo nei quarti di finale di una Coppa del Mondo e le facce di questi quando ascoltavano l’inno del paese non avevano importanza. Quasi tutti i fotografi hanno puntato gli obiettivi verso la panchina. C’era Cristiano Ronaldo, che è entrato nuovamente in campo come accaduto contro la Svizzera. Il timbro dell’intera massa di fotografi che punta su CR7 è un chiaro esempio della grandezza della sua persona”.

Marca esalta Hakimi.

“Achraf Hakimi si è guadagnato un posto tra i migliori undici della Coppa del Mondo in Qatar. L’esibizione che il terzino sta dando sia in difesa che in attacco è stata una delle migliori notizie a Doha”.

E anche i tifosi del Marocco.

“I tifosi marocchini sono stati ancora una volta fondamentali per la nuova e storica vittoria della loro squadra. Hanno urlato, applaudito e fischiato all’avversario per dare quel punto in più agli uomini di Regragui”.

Marocco nella storia, batte il Portogallo e va in semifinale Mondiale. 1-o per il Marocco, gol nel primo tempo di En-Nesyri su papera di Diego Costa che esce a vuoto. Dopodiché il Portogallo attacca ama in fondo non si rende mai realmente pericoloso. Mai quanto il Marcco che sfiora il raddoppio. Nel 2022 il Marocco è la prima nazionale africana a raggiungere la semifinale Mondiale. Nella ripresa Fernando Santos ha messo dentro tutti: Ronaldo, Leao, tutti ma non è cambiato nulla.