Spagna e Germania scoprono che col centravanti è più facile fare gol

Sensazionale novità al Mondiale in Qatar. Segnano i panchinari Morata e Fullkrug che cambia i tedeschi e salva Flick da un processo poco carino in patria

Spagna-Germania irrompe nel calcio mondiale con una scoperta sensazionale: col centravanti hai più chance di fare gol. Luis Enrique e Flick si sono affrontati all’insegna del calcio contemporaneo: nessun punto di riferimento davanti, pressing più o meno a tutto campo (molto efficace quello spagnolo) e ritmo altissimo. Tutto bene ma i gol sono arrivati quando sono entrati i centravanti.

Luis Enrique fa uscire Ferran Torres che ha sempre un certo fastidio nel buttare la palla in rete e al suo posto quello scomposto di Morata, brutto da vedere, per alcuni impacciato e persino ciuccio tecnicamente. Com’è come non ‘è, Morata sul primo palo segna un gol molto bello, anticipa il difensore e fa secco Neuer.

A questo punto Flick – in panchina con uno sguardo sempre più smarrito, anche impaurito pensando a come la critica lo farà a fette – toglie Müller (tutti invecchiano) – e sistema il centravanti al centro dell’area di rigore. Il signor Fullkrug, del Werder Brema, che appena entrato ha una grande occasione e cambiato il volto alla Germania che ha anche un’altra occasione che Musiala si divora. E proprio a Musiala strappa il pallone dei piede e tira una mazzata di destro a incrociare. 1-1 e Germania ancora in gioco visto il suicidio sportivo del Giappone contro il Costa Rica.

Una minima chance in questi Mondiali la Germania ce l’ha se fa giocare il centravanti, nella speranza che Fullkrug diventi il Bierhoff degli Europei del 2006.