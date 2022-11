Col suo tiki-taka, la Spagna incanta l’India

Oltre 1000 i passaggi contro il Costa Rica. Il quotidiano indiano Mathrubhumi mostra la fitta rete di passaggi compiuti dagli sapgnoli.

Oltre 1000 i passaggi della Spagna all’esordio contro il Costa Rica. Una ragnatela fittissima di passaggi che dimostra l’efficacia del tiki-taka spagnolo. Arriva dall’India, come riporta as.com, l’immagine che mostra la fitta rete di passaggi compiuti dai giocatori di Luis Enrique.

Sembra uno scarabocchio realizzato da un bimbo l’immagine lanciata dal quotidiano indiano Mathrubhumi e ripreso da As.com e invece si tratta della trama di passaggi che i giocatori hanno letteralmente dipinto contro i giocatori del Costa Rica lasciandoli inermi e in balia della volontà spagnola.

Per l’esattezza sono 1043 i passaggi totali e 974 quelli completati. Un vero e proprio monologo che ha condotto alla schiacciante vittoria per 7 – 0. Allo stadio Al Thumana il capolavoro tecnico-tattico è arrivato persino in India, dove il quotidiano Mathrubhumi ha voluto divertirsi ricreando scrupolosamente le diverse trame di gioco compiute dalla Roja.

Il giornale indiano scrive: “Nessuno è sorpreso del fatto che la Spagna ottiene con i suoi passaggi che il rivale non prenda mai la palla. Tuttavia, la Nazionale di Luis Enrique ha sorpreso il mondo del calcio trasformando quel predominio in sette gol”, e continua “La Spagna ha sorpreso per la prima volta nel 2010 con l’introduzione del tiki-taka. Gli avversari sono caduti in questo stile gioco di tenere palla e la squadra ha alzato la coppa, ma poi (nel mondiale del 2010, ndr) ha segnato a malapena otto gol. Questa volta la Spagna ha escogitato una forma raffinata di tiki-taka, con tanti passaggi e possesso palla, ma con molti più arrivi e sette gol già nella prima partita”.

La conferma del totale dominio arriva anche dalla percentuale di possesso palla che si attesta al 94%. Un vero e proprio incubo per Keylor Navas e i suoi compagni che sperano di riscattarsi nella seconda partita del girone contro il Giappone, domenica alle 11.