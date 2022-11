Su Calcio e Finanza. Circa 13mila spettatori in 15 partite di campionato. Juve, Milan e Inter occupano i primi posti. Dopo il Napoli ci sono Roma, Lazio e Atalanta

Serie A, il Napoli è quarto nella classifica degli ascolti tv

Calcio e Finanza pubblica i dati relativi agli ascolti tv delle squadre del campionato di Serie A in questo primo spezzone di stagione. Il campionato riprenderà dopo la pausa per il Mondiale in Qatar, il prossimo 4 gennaio.

Il portale spiega che per ogni gara, da quest’anno, vale una nuova misurazione Auditel Total Audience sulle partite trasmesse su Dazn:

“per ogni gara vengono considerati sia gli ascolti Dazn di origine censuaria su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat distribuiti da Sky (Zona Dazn). Inoltre, tre partite a giornata vengono trasmessi anche dalla stessa Sky, che vengono rilevati sempre da Auditel. Una misurazione che pesa non solo per valutare il reale interesse verso il campionato, ma anche per quanto riguarda la distribuzione dei diritti tv del campionato ai club, visto che un criterio di redistribuzione dei ricavi è appunto l’audience televisiva delle squadre”.

Nella classifica delle squadre più seguite, il Napoli si piazza quarto. I primi tre posti sono occupati da Juventus, Milan e Inter. La Juventus ha più di 18,6 milioni di ascoltatori in totale, per una media di un milione e 244mila a gara. Il Milan ha circa 16mila spettatori, mentre l’Inter ne ha circa 14mila. Il Napoli, come dicevamo, è quarto, con poco più di 13mila spettatori. Seguono Roma, Lazio e Atalanta. Ultima in classifica lo Spezia, con meno di 4 milioni di spettatori.

Juventus: 18.674.668 spettatori complessivi;

Milan: 16.252.890 spettatori;

Inter: 14.098.288 spettatori;

Napoli: 13.178.087 spettatori;

Roma: 12.873.516 spettatori;

Lazio: 9.558.034 spettatori;

Atalanta: 7.883.290 spettatori;

Fiorentina: 6.773.697 spettatori;

Torino: 6.622.703 spettatori;

Bologna: 5.646.109 spettatori;

Sassuolo: 5.506.894 spettatori;

Udinese: 5.486.091 spettatori;

Sampdoria: 5.256.478 spettatori;

Verona: 4.954.990 spettatori;

Lecce: 4.860.878 spettatori;

Cremonese: 4.859.004 spettatori;

Monza: 4.581.262 spettatori;

Empoli: 4.280.123 spettatori;

Salernitana: 4.036.944 spettatori;

Spezia: 3.855.032 spettatori.

La partita più vista finora in stagione è stata Juventus-Inter del 6 novembre (l’unica partita ad aver superato quota 2 milioni di spettatori), seguita da Milan-Napoli del 18 settembre e da Milan-Inter del 3 settembre. Tra le dieci partite che hanno registrato finora il minor numero di spettatori, ce ne sono cinque dello Spezia, che si conferma la squadra meno vista in campionato.