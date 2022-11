Il Guardian: il Napoli vincerà lo scudetto semplicemente perché è meglio di chiunque altro

Ha giocato di gran lunga il miglior calcio d’Italia. Sta fissando un limite impossibile da superare. Osimhen ha un talento stravagante

Il Guardian scrive dell’ultima giornata di Serie A prima del Mondiale in Qatar. I riflettori sono puntati sul Napoli capolista. Anche la vittoria del Milan sulla Fiorentina è naturalmente vista in quest’ottica. Con quell’autogol al 91′, scrive il quotidiano inglese, i 73mila tifosi presenti a San Siro hanno “ballato e tirato un sospiro di sollievo” perché quella rete consentiva al Milan di restare a “soli” 8 punti dal Napoli capolista.

“Il Napoli merita tutto il suo vantaggio, avendo giocato di gran lunga il miglior calcio d’Italia in questa stagione“.

Il Guardian descrive l’ultima partita degli uomini di Spalletti, quella contro l’Udinese, finita 3-2 ma con un risultato bugiardo, visto il dominio del Napoli per gran parte del match.

“E’ stata l’ennesima occasione per ammirare il talento stravagante di Victor Osimhen. Ha segnato il primo gol come un classico centravanti, attaccando lo spazio dietro il suo marcatore e segnando con un colpo di testa su cross di Eljif Elmas. I tempi della sua corsa e del suo salto sono stati tutto. Osimhen è sembrato un piede più alto di Jaka Bijol; in verità, è più basso di un paio di centimetri”.

E poi il secondo gol, firmato Zielinski, che il Guardian definisce “una mossa scintillante di squadra”. E quello di Elmas. Quando l’Udinese si è fatta sotto segnando due gol, il Napoli “ha fermato con calma la nave e ha salpato verso casa”.

Il quotidiano inglese continua:

“I giornalisti continuavano a chiedersi a tempo pieno se il Napoli sia pronto a parlare di sé come potenziale vincitore dello scudetto per la prima volta dal 1990. Francamente, a questo punto, sarebbe ridicolo fingere il contrario. Nessuno sa come influirà l’interruzione per la Coppa del Mondo, ma in questo momento il Napoli è chiaramente favorito per la semplice e ovvia ragione che è stato molto meglio di chiunque altro”.

Il Guardian riporta le parole di Luciano Spalletti dopo la vittoria sull’Udinese, quando ha ringraziato la squadra per “aver giocato come marziani” e riconosce il merito dell’allenatore “per averli tenuti in pista anche quando i giocatori chiave sono stati assenti”.

Spalletti ha dichiarato che non vede l’ora che il Mondiale dia ai suoi giocatori la possibilità di riposare e riunirsi per un ritiro di mezza stagione. Ma non tutti gli allenatori sono sulle sue posizioni. Sarri, ad esempio, non lo è. La sua Lazio, che avrebbe potuto rimanere a 8 punti dal Napoli, è stata battuta dalla Juventus, della quale nessuno avrebbe mai pronosticato un ritorno in corsa dopo aver aperto la stagione con due vittorie nelle prime sette partite.

Anche l’Inter è in ripresa.

“Il problema per tutti loro, come ha sottolineato Massimiliano Allegri della Juventus, è che il Napoli sta fissando un ritmo impossibile, sulla buona strada per raggiungere i 52 punti a metà stagione”.