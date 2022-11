Piqué saluta il Camp Nou e scoppia in lacrime

«A volte amare è lasciar andare. Ecco perché ritengo che sia il momento giusto per andare. Questo non è un addio. Sono nato qui e morirò qui»

Una serata piena di emozioni, l’ultima di Gerard Piqué al Camp Nou. Il Barcellona ha battuto l’Almeria per 2-0 in una partita tutt’altro che noiosa, ma il protagonista della serata è stato lui. La notizia del suo addio al calcio ha lasciato sgomenti tantissimi tifosi e anche i compagni di squadra si sono presentati in campo con la maglia numero 3, una divisa speciale che sul petto portava la scritta “Sempr3”, la stessa che campeggiava in mezzo al terreno di gioco fino al fischio di inizio.

L’última vegada sobre aquesta gespa. Ho gaudiràs com #sempr3, Gerard 🫶 pic.twitter.com/n5SNzWy0PB — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 5, 2022

Una coreografia da brividi, quella allestita al Camp Nou per l’ultima partita di Piqué, con tantissimi cartelli e messaggi dai sui tifosi sugli spalti.

In campo il Barcellona ha vinto nonostante il rigore sbagliato da Lewandowski, grazie a una rete di Dembelé e il raddoppio di de Jong

🎤🇪🇸 | El discurso de despedida entre lágrimas de Gerard Piqué.

💭 “En la vida, cuando te haces mayor, a veces querer es dejar marchar. #Sempr3🔵🔴 pic.twitter.com/naPvqWiMHg

— Eco Barça 🕙 (@EcoFCBarcelona) November 5, 2022

All’85’ Xavi lo ha sostituito in modo che i tifosi, tra applausi, striscioni e cori, potessero regalargli la meritata ovazione: a quel punto il difensore è scoppiato in lacrime.

Al termine della gara i compagni hanno portato Piqué in trionfo e dopo alcune parole di saluto ai tifosi con la voce rotta dal pianto e dalla commozione

“Nella vita, quando si invecchia, ci si rende conto che a volte amare è lasciar andare. Sono convinto che in futuro tornerò qui. Amo il Barça. Ecco perché ritengo che sia il momento giusto per andare. Questo non è un addio. Sono nato qui e morirò qui”.