Onana non giocherà più il Mondiale, sta rientrando in Camerun in aereo

Il portiere dell’Inter rilascerà un comunicato per raccontare la sua versione dei fatti dopo la rottura con l’allenatore della Nazionale, Song

Secondo quanto scrive Marca, André Onana, portiere dell’Inter e della Nazionale del Camerun, non giocherà più al Mondiale. Il quotidiano spagnolo scrive che il numero uno nerazzurro sta già tornando in Camerun in aereo. La frattura con l’allenatore Song non è ricomponibile. Eto’o non è intervenuto per smussare le posizioni. Secondo Marca Onana diramerà un comunicato per spiegare il suo punto di vista sull’accaduto.

“Da stamattina presto non è possibile tornare indietro: André Onana (26 anni) è costretto a lasciare il Mondiale 2022. Il portiere del Camerun e dell’Inter si sta dirigendo verso l’aeroporto internazionale di Doha. Questo stesso martedì, quindi, volerà in Camerun, come da programma lunedì”.

Marca scrive che ieri sera la Federcalcio camerunese ha diramato l’annuncio della sospensione di Onana, anche se temporanea.

“Da lì, il processo è accelerato. Il meta, in questo modo, è costretto a staccarsi dal Mondiale in maniera spiacevole e brusca. Presto rilascerà un comunicato per offrire la sua versione di quanto accaduto, mentre la sua squadra proverà a qualificarsi per gli ottavi di venerdì”.

Questa mattina abbiamo ricostruito la vicenda in base a quanto raccontato dai quotidiani.

Alla base della rottura ci sarebbe un litigio avvenuto in allenamento tra Onana e l’allenatore del Camerun su questioni tecniche come la costruzione dal basso, che il portiere si ostinava a voler praticare, contro i dettami del tecnico. Ma Onana avrebbe anche contestato la scelta di alcuni giocatori, come Nkoulou, pubblicamente, in una chat di squadra. Inoltre c’è anche chi parla di presenza non autorizzata di donne in ritiro. La Gazzetta racconta di un Eto’o infuriato per l’atteggiamento di Onana, che è sempre stato un suo protetto. E di situazione di rottura non più componibile. Lo dimostra la notizia data da Marca, relativa al ritorno in patria del portiere, che lascia il ritiro della Nazionale in Qatar e non avrà più la possibilità di giocare il Mondiale.