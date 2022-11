Nel Belgio volano gli stracci? Vertonghen risponde a De Bruyne: «attacchiamo male, siamo vecchi»

Non sono piaciute le parole di De Bruyne al Guardian: «Abbiamo una buona squadra, ma sta invecchiando». Oggi la sconfitta col Marocco

Il clima in casa Belgio potrebbe peggiorare nelle prossime ore dopo le dichiarazioni di Vertonghen che fanno eco a quelle di De Bruyne rilasciate al The Guardian.

Il Daily Mail riporta le parole del centrale difensivo del Belgio che non ha passato un buon pomeriggio dopo che davanti a sé aveva un Ziyech indiavolato.

Vertonghen ha espressamente detto che ci sono questioni di cui «non si dovrebbe discutere all’aria aperta», visibilmente deluso e nervoso dopo il 2- 0 subito dal Marocco, si è soffermato sui gol presi da calcio piazzato, il primo dei quali annullato per fuorigioco. «Abbiamo subito due gol identici su calcio piazzato, due volte sul primo palo. Palloni che non dovrebbero mai entrare. La prima volta la linea si è mossa bene, la secondo no».

La squadra seconda nel ranking Fifa,è in difficoltà. Lo conferma Vertonghen che confessa: «Non credo che abbiamo creato occasioni. Dove abbiamo sbagliato? Probabilmente attacchiamo male anche perché siamo troppo vecchi, deve essere così adesso, no?»

Una stoccata non proprio velata, con molta probabilità indirizzata a De Bruyne. «Abbiamo molta qualità davanti, ma anche il Marocco, e oggi sono usciti meglio. Questo è molto frustrante».

Il tema dell’anzianità ha fatto molto discutere, soprattutto in Belgio. La famosa generazione d’oro ha perso la sua occasione nel 2018, questo è il pensiero rilasciato al Guardian poco prima dell’inizio del Mondiale dal centrocampista belga. I vari Hazard, Lukaku, Alderweireld, Courtois, Mertens sono ormai un po’ in là con l’età. «Penso che le nostra occasione fosse il 2018. Abbiamo una buona squadra, ma sta invecchiando». Continua: «Abbiamo perso alcuni giocatori chiave. Abbiamo alcuni buoni giocatori in arrivo, ma non sono la livello di altri giocatori nel 2018. Ci vedo più come outsider».

Dopo la partita vista contro il Marocco forse le parole di De Bruyne hanno un fondo di verità. Tuttavia Vertonghen, e molti in nazionale, non sembrano aver accolto con piacere un pensiero che poteva essere taciuto. Se il Canada dovesse ottenere i tre punti contro la Croazia, il cammino del Belgio potrebbe complicarsi ancora di più.