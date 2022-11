Champions, il Napoli pescherà una tedesca agli ottavi (secondo un algoritmo)

Sportmediaset riporta le percentuali di un algoritmo che avrebbe calcolato le probabilità di incontrare i possibili avversari agli ottavi per il Napoli

Champions, agli ottavi il Napoli avrebbe molte possibilità di pescare una tra Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte secondo un algoritmo riportato da SportMediaset. Infatti, dopo il primato nel girone A di Champions League, grazie alla differenza reti a svantaggio del Liverpool, potrebbe avere un sorteggio favorevole e pescare una delle due tedesche non sarebbe male. Nell’urna di Nyon ci sarà anche lo spauracchio PSG, arrivato secondo per le reti trasferta a favore del Benfica. Tra le altre possibili avversarie ci sono anche Lipsia e Club Brugge.

L’algoritmo preso in considerazione da SportMediaset riporta che il Napoli ha una percentuale del 22% di trovare Borussia ed Eintracht, del 21% il Lipsia e del 17% una tra PSG e Club Brugge. La percentuale di trovare una tedesca è molto alta: 3 su 5. Il Napoli storicamente non ha mai avuto buona sorte con sorteggi. Lo scorso anno ai playoff di Europa League beccò il Barcellona la squadra più forte delle retrocesse dalla Champions. Spalletti in conferenza stampa ha risposto alla domanda su quale avversaria preferirebbe:

«È un giochino sbagliato, perché poi devi sempre passare dalla convinzione di avere delle qualità da mettere dentro la partita e devi pensare che dipende dalla forza che tu hai e che tu proponi. Noi non vogliamo giocare partite più facili, noi vogliamo giocare partite difficili e avere la forza per affrontarle».

Per quanto riguarda le altre italiane il Milan ha le probabilità maggiori di affrontare Bayern Monaco e Liverpool, mentre l’Inter, per calcolo, ha più chance di trovare una tra Chelsea, Manchester City e Tottenham. Nel caso del Tottenham i nerazzurri avrebbero affronterebbero gli ex Conte e Perisic.

