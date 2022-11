Il Napoli leader anche degli scontri diretti: quattro vittorie su quattro, tutte fuori casa

È primo anche in questa speciale graduatoria, secondo il Milan a 7 punti, poi la Lazio con 6, Roma e Atalanta 4 e Inter e Juve fanalini di coda

La vittoria del Napoli in casa dell’Atalanta è stata fondamentale per mantenere la testa della classifica della Serie A. Gli azzurri non rischiavano di perdere il primato, avendo cinque punti di vantaggio proprio sugli orobici, ma di subire un contraccolpo psicologico e invertire il trend. La squadra di Spalletti grazie a questa vittoria conduce anche un’altra particolare classifica: è la prima negli scontri diretti, 4 su 4.

Il Napoli con il ribaltone di Bergamo ha vinto tutti gli scontri diretti, ha battuto Lazio, Milan, Roma e Atalanta (peraltro tutte fuori casa). All’appello mancano ancora Inter e Juventus. Gli azzurri hanno fatto en plein contro le dirette avversarie, totalizzando 12 punti su 12. Ci sarebbe da considerare anche la sfida contro l’Udinese che per quel che ha dimostrato nella prima parte è da considerarsi tra due giornate un impegno quasi allo stesso livello.

Al secondo posto di questa classifica c’è il Milan. I rossoneri hanno totalizzato solamente 7 punti, pareggiando contro l’Atalanta, perdendo contro il Napoli e vincendo contro Inter e Juventus. In terza posizione c’è la Lazio di Sarri che ha fatto 6 su 9. Ha vinto contro Inter e Atalanta e ha perso contro il Napoli. A pari punti ci sono Roma e Atalanta con 4 punti, in cui le uniche gioie sono la vittoria dei giallorossi contro l’Inter, mentre per quella di Gasp è stata la vittoria all’Olimpico contro la squadra di Mou.

Fanalini di coda sono Juventus e Inter. Per i bianconeri l’unico punto conquistato è stato nel pareggio casalingo contro la Roma, poi la sconfitta con il Milan (2-0). I nerazzurri, invece, non hanno ancora fatto un punto nei tre scontri diretti fin qui disputati. Entrambe le squadre però posso rifarsi in questa giornata grazie allo scontro diretto, che in caso di vittoria di una delle due, permetterà di risalire questa particolare classifica ed anche quella della Serie A.