Maddison festeggia la convocazione: “I sogni si avverano”

Il regista del Leicester ha festeggiato la convocazione ai Mondiali del Qatar con un post social che lo ritrae da piccolo con la maglia della Nazionale

James Daniel Maddison è un calciatore inglese, centrocampista del Leicester City, fino ad oggi sul suo profilo non c’era “e della Nazionale inglese”, un sogno che James ha fin da bambino così come testimonia il tweet fatto nel 2019 quando ha indossato per la prima volta la maglia dell’Inghilterra

Just a young lad from Coventry with a dream. Last night I fulfilled that dream of playing for my country @england can’t begin to try and describe the satisfaction it gave me. Thankyou for all the messages🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🦁 pic.twitter.com/2PQ23Ac6d1 — James Maddison (@Madders10) November 15, 2019

James oggi è stato convocato da Gareth Southgate per i prossimi Mondiali in Qatar, una decisione che ha sorpreso molti in Inghilterra considerando che per molto tempo non era stato considerato. Il regista del Leicester ha festeggiato prontamente sui social con una foto da piccolo con la maglia della Nazionale

It hasn’t sunk in… I’m going to The World Cup😭 Dreams really do come true😢🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏆 pic.twitter.com/DeKTECv3XT — James Maddison (@Madders10) November 10, 2022