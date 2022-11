Lo sfogo di Ibra: «Non andare in giro a parlare che io non gioco» (VIDEO)

Le parole del campione del Milan in tribuna a San Siro, catturate da Prime Video “se non l’hai sentito da me non devi parlare!”

È stata una grande partita in campo, quella del Milan che ha battuto il Salisburgo con un poker, ma una dura lotta anche in tribuna. Dopo il cappellino rosa di Bakayoko, è diventato virale anche lo sfogo di Ibrahimovic, catturato dalle le telecamere di Amazon Prime Video

“E non andare in giro a parlare che io non gioco – dice l’attaccante svedese -. non devi parlare! se non l’hai sentito da me non devi parlare!”.

Ibra non vuole sentir parlare di ritiro

Le sue parole lasciano pensare che rispondesse a qualcuno circa la possibilità di un suo ritiro, cosa che Ibra ha più volte rifiutato: “L’età non cambia nulla, perché la qualità c’è ancora. È una questione di motivazione, di passione. Non si tratta più di ricevere, ma di dare. Quando si è giovani, si ha un ego diverso. Ora voglio dare di più. Il più a lungo possibile”