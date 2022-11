Milan-Salisburgo, il cappellino di Bakayoko in tribuna diventa virale

Grande ironia sui social per il look del calciatore del Milan in tribuna a San Siro: “Molto bello il centrino di Nonna”

Il Milan festeggia a San Siro dopo aver battuto per 4-0 il Salisburgo con grande gioia dei tifosi e dei dirigenti, ma intanto in tribuna ad assistere alla gara c’è Bakayoko che non è certo passato inosservato per il suo look con cappellino rosa che 2sembra il centrino della nonna”, come alcuni tifosi hanno scritto sui social, dove è diventato subito virale

Bakayoko’s hat donated by a nonna pic.twitter.com/Uo4N1vNExQ — Francesco (@FRANCESCalciO_) November 2, 2022

Crying at Bakayoko’s hat pic.twitter.com/LdlcY0KpMx — Siavoush Fallahi (@SiavoushF) November 2, 2022

Olivier Giroud ha ganado el premio a ‘MVP del partido’ y Bakayoko a ‘LOOK del partido’. Parece de una película de humor. pic.twitter.com/rGavQ8oibr — Jose Rodríguez (@JosRodriguez37) November 2, 2022

Molto bello il centrino di Nonna Bakayoko. pic.twitter.com/iITgFdHtzM — P€P (@Pep204) November 2, 2022