La Danimarca minaccia di ritirarsi dalla Fifa insieme alle altre nazioni Uefa 

In conferenza stampa contesta la politica della Fifa sulla fascia arcobaleno. «Non sosterremo Infantino nella rielezione».

La Danimarca si è detta pronta a lasciare la Fifa insieme ad altre nazioni Uefa per la questione della fascia arcobaleno vietata dall’organizzazione di cui è presidente Infantino. Lo scrive The Athletic.

In conferenza stampa, questa mattina, l’amministratore delegato della Federcalcio danese (DBU) Jakob Jensen ha dichiarato:

«Il 21 novembre, l’Inghilterra ha chiesto un incontro di emergenza con la Fifa. La Fifa ha detto che avrebbe almeno dato un cartellino giallo. Si è discusso se esistesse una base legale per dare un cartellino giallo, e c’è. La punizione poteva essere un cartellino giallo, che il capitano non fosse entrato in campo o che gli fosse stata data una squalifica».

La delegazione della Federcalcio ha rivelato la “rabbia” che ciò ha provocato e ha dichiarato che la Danimarca non sosterrà formalmente la rielezione di Gianni Infantino. Il presidente della DBU, Jesper Moller ha dichiarato:

«Ci sono le elezioni presidenziali in FIFA. Ci sono 211 paesi nella FIFA e capisco che l’attuale presidente abbia dichiarazioni di sostegno da 207 paesi. La Danimarca non è tra quei paesi. E non lo saremo neanche noi».

Moller ha anche rivelato che la Danimarca stava valutando la possibilità di lasciare la FIFA ed era disposta a discuterne con tutti i 55 stati membri dell’organizzazione.

«Non è una decisione che è stata presa ora. Su questo siamo stati chiari per molto tempo. Ne stiamo discutendo da agosto. «Ci ​​ho ripensato. Immagino che potrebbero esserci delle sfide se la Danimarca se ne andasse da sola. Ma vediamo se sulle cose non si può dialogare. Devo pensare alla questione di come ripristinare la fiducia nella FIFA. Dobbiamo valutare cosa è successo e poi dobbiamo creare una strategia, anche con i nostri colleghi nordici».

Oggi la Germania si è piegata al volere della Fifa rinunciando ad indossare la fascia, anche se la Federazione ha accusato la Fifa di averle messo un bavaglio.