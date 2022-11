Kvara sta meglio, ha ripreso ad allenarsi gradualmente (CorSport)

In Georgia l’attaccante del Napoli ha seguito il programma personalizzato di recupero. Mercoledì si unirà alla squadra a Castel Volturno

Dalla Georgia filtra ottimismo per le condizioni di Kvaratskhelia. Lo scrive il Corriere dello Sport. L’attaccante georgiano del Napoli è tornato ad allenarsi in modo graduale dopo aver seguito, in patria, il programma di recupero dalla lombalgia concordato con il club di De Laurentiis. Kvara è stato costretto a saltare le ultime tre partite di campionato per la lombalgia acuta rimediata dopo il match di Champions League contro il Liverpool. Ora sembra stare meglio, le notizie sul suo conto sono confortanti.

“Dalla Georgia, dove si trova in questa fase, arrivano notizie confortanti: Kvara sta molto meglio e ha anche ripreso ad allenarsi gradualmente”.

In Georgia, a Tblisi, come si diceva, Kvara ha continuato a seguire il suo programma di terapie.

“Da Tblisi, tra l’altro, giungono report carichi di fiducia: Kvara è in ripresa e ha cominciato ad allenarsi”.

Mercoledì Kvara si unirà ai compagni del Napoli per riprendere gli allenamenti a Castel Volturno. Sarà un primo incontro dopo le vacanze concesse al gruppo da Spalletti, poi, il giorno dopo, giovedì 1 dicembre, la squadra partirà per la Turchia dove sarà in ritiro ad Antalya fino al 12 dicembre. In questo scorcio di tempo, il Napoli organizzerà due amichevoli, scrive il Corriere dello Sport, una con la squadra di casa ed una col Crystal Palace.

Il rientro a Castel Volturno di mercoledì servirà anche a fare il punto sulle condizioni del difensore centrale del Napoli, Amir Rrahmani, pure alle prese con un infortunio che lo ha costretto a non giocare diverse partite del Napoli. Al suo posto Spalletti ha utilizzato, tra campionato e Champions, Ostigard e Juan Jesus.

Da qualche giorno è online il documentario realizzato qualche mese fa a Napoli su Khvicha Kvaratskhelia, da una troupe georgiana prodotto da Gt e Crocobet, regional partner del Napoli. In esso, Kvara spiega cosa dice sempre a se stesso:

«Provo a non essere soddisfatto o appagato, dopo ogni partita ho il pensiero di non aver dato abbastanza, di aver mancato qualcosa. Mi dico sempre di non fermarmi mai, di fare il massimo in tutto e per tutto. Non ho ancora fatto nulla, c’è tanto davanti a me e io voglio rendere felici i tifosi e raggiungere i miei sogni»