Kvaratskhelia ha tutto, adesso capiamo perché il Napoli è crollato da quando l’ha venduto (So Foot)

Non ci ha messo granché, a conquistare la Francia, Khvicha Kvaratskhelia. Dopo un inizio un po’ stentato ha già ingranato e adesso la stampa francese lo esalta. La rivista So Foot gli dedica un pezzo dal titolo “Tutto bene con Kvaratskhelia, grazie per avercelo dato”.

“Agonismo, difesa, versatilità – scrive So Foot – Arrivato quest’inverno ai piedi della Torre Eiffel per portare il suo talento e aumentare la competizione in attacco, Kvaratskhelia sta chiaramente guadagnando slancio. Qualche timida prima uscita, un primo gioiello contro il Monaco e un feeling sempre più evidente con i compagni. Sta progressivamente dimostrando perché i campioni di Francia hanno sborsato 70 milioni di euro per prenderlo a stagione in corso, dopo lunghi mesi di corteggiamento”.

“È chiaro che da quando se n’è andato il suo miglior giocatore, il Napoli ha avuto grandi difficoltà”.

