Dumfries: «Col Napoli abbiamo sbagliato con la palla e ci siamo difesi in blocco»

Denzel Dumfries, uno dei protagonisti di Napoli-Inter giocata ieri sera, era intervenuto ai microfoni di Sportmediaset al termine della partita del Maradona. Focus del suo intervento sia la gara che le prospettive future dell’Inter, chiamata a un tour de force importante fino alla fine della stagione (con tanto di Mondiale per Club subito dopo ndr).

Dumfries: «È una corsa a tre»

Di seguito le dichiarazioni:

«Se si guarda la partita non è un’occasione persa, volevamo vincere ma il secondo tempo abbiamo sofferto tanto. Sono orgoglioso della squadra perché abbiamo dato tutto per difendere il gol di vantaggio. In campo non abbiamo giocato al meglio con la palla, abbiamo difeso con un blocco solido e abbiamo fatto il massimo. Difficile non prendere gol, l’1-1 non è male.»

Perché non riuscite a battere le big?



«Non c’è una spiegazione, è così. Ci sono grandi partite davanti, dobbiamo fare meglio per vincerle. Non guardiamo indietro, guardiamo avanti per vincere queste partite. Ci sentiamo i favoriti? Per me non è importante, vogliamo vincere ogni partita. Io non guardo chi è favorito ma chi gioca al meglio ogni partita.»

Anche l’Atalanta è in corsa per lo Scudetto?



«Sì, è una corsa a tre squadre»

Lautaro Martinez è stato condizionato dalle polemiche emerse in settimana nella sua prestazione?



«Tutti hanno fatto il massimo, nessuno ha giocato bene con la palla ma anche lui ha fatto un gran lavoro indietro. È stata una partita non buona con la palla, ma Lautaro è molto importante per noi.»

