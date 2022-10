Andrà in onda a novembre e sarà disponibile sui social. Un docufilm prodotto da Gt e Crocobet, regional partner del Napoli

A Napoli una troupe georgiana per girare un documentario su Kvara.

Khvicha Kvaratskhelia e il suo rapporto con Napoli saranno oggetti di un documentario che si sta girando in città. Lo scrive il Corriere dello Sport. In questi giorni, a Napoli, c’è una troupe georgiana venuta a raccogliere testimonianze sul fenomeno di mercato del Napoli che ha stupito tutti in questo avvio di campionato.

“Il rapporto tra Kvara e la città, tra la città e il calcio diventerà presto un docufilm. La troupe della giornalista e direttrice creativa georgiana Salome Benashvili è a Napoli da qualche giorno per girare le immagini e raccogliere le testimonianze di questo nuovo fenomeno chiamato Kvaramania”. “La troupe ha camminato per le strade della città, ha collezionato materiale, ha ascoltato i tifosi e gli esperti, ha catturato i frame della partita con il Bologna allo stadio e poi, beh, parlerà anche con Kvara per il gran finale. Il film, sponsorizzato da Crocobet e prodotto da Gt e Crocobet, tra l’altro regional partner del Calcio Napoli per la Georgia, dovrebbe andare in onda a inizio novembre e sarà disponibile sui social”.

Kvaratskhelia ha sorpreso tutti, in città è diventato praticamente un idolo della tifoseria. Ma anche nella sua Georgia è già un fenomeno. Qualche settimana fa, Libero raccontava che “quando Khvicha Kvaratskhelia dà un calcio al pallone tutta la Georgia si ferma”. Il quotidiano scriveva:

“La Georgia sembra la nuova Argentina, con migliaia di persone che non si perdono un incontro del Napoli. Addirittura per la partitissima di San Siro contro il Milan è stato allestito un maxi-schermo in piazza”.