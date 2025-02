Lo riporta il Guardian. Frutta ai dipendenti dell’Old Trafford. Nel centro sportivo solo i giocatori riceveranno il pranzo gratis

Il Manchester United è alla canna del gas: niente più mensa, pranzo solo ai giocatori, per gli altri zuppa e pane

“Sir Jim Ratcliffe chiuderà la mensa del personale dell’Old Trafford e sostituirà i pasti gratuiti attualmente offerti con della frutta. Il più grande azionista di minoranza del club è pronto a implementare la stessa scelta anche nel centro sportivo dello United a Carrington, dove solo i giocatori riceveranno il pranzo gratis. Al resto dello staff verranno offerti zuppa e pane“, lo scrive il Guardian.

Più precisamente, la mensa del personale all’Old Trafford, che di solito apre dalle 11.30 alle 13.30, dovrebbe chiudere a fine settimana. I dipendenti potevano accedervi tramite un pass che permette loro di ottenere pasti caldi gratuiti, tè e caffè, con alcune bevande analcoliche a pagamento. Ora, al posto del pranzo, “la frutta sarà disponibile gratuitamente per chi lavora allo stadio. I dipendenti occasionali dei giorni delle partite continueranno a ricevere un pranzo al sacco“.

Questa è l’ultima trovata di Ratcliffe per abbassare i costi. L’azionista di minoranza del club “dovrà anche effettuare altri 200 licenziamenti. Lo United ha perso 300 milioni di sterline negli ultimi tre anni e dovrà vendere giocatori per poter rafforzare notevolmente la squadra di Ruben Amorim in estate“.

Oliver Brown non usa mezzi termini per attaccare il Manchester United di Amorim e quasi tutti i giocatori della rosa. Il primo è Hojlund, passato dall’Atalanta allo United per la modica cifra di 75 milioni di euro. Ma per Brown “dovrebbe essere un insulto alla storia del Manchester United che Rasmus Hojlund indossi la maglia numero 9 un tempo onorata da Sir Bobby Charlton”.

“Ma come per quasi ogni altra cosa in questa istituzione sclerotica, il passaggio dalla magnificenza alla mediocrità di rango è semplicemente accettato con insensibilità“.

E ancora. “Lo United è 15°, una posizione che dovrebbe portare vergogna a tutti. Ogni idea che la gloria sia a portata di mano è stata smascherata come una sciocca illusione di grandezza. L’unico modo in cui possono convincersi di essere di nuovo un club tra i primi sei è se capovolgono la classifica“.

ilnapolista © riproduzione riservata