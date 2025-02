Ancelotti: «Ci sono persone stanche di vedere la mia faccia ogni giorno. Capisco, ma io ho l’entusiasmo di un bambino»

«Tebas parla troppo del Madrid e manca di rispetto a milioni di tifosi. Quando ero al Milan, il presidente della Serie A era Galliani, il migliore del mondo»

L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di andata della Coppa del Re contro la Real Sociedad. Il tecnico italiano ha risposto con forza alle dichiarazioni di Tebas.

Ancelotti: «Quando ero al Milan, il presidente della Serie A era Galliani»

Come affronterai la semifinale contro la Real Sociedad?

«È sempre stato difficile giocare contro la Real Sociedad. Si trovano in un buon momento. È una semifinale ed è importante per noi e per loro. Sarà una partita molto competitiva, equilibrata e divertente. Giocano molto bene e vogliamo continuare su questa strada».

Mbappé ha avuto un problema di salute (si è tolto il dente del giudizio, ndr). Viaggierà con voi? E Endrick?

«Mbappé ci sarà. Aveva un problema a un dente e non poteva allenarsi. Chiunque parte con noi, ha la possibilità di giocare. Anche Endrick».

L’altro giorno, Tebas ha detto che il Real Madrid è “un club che piange”…

«Tebas parla troppo del Real Madrid e manca di rispetto a milioni di tifosi del Real Madrid. Ci sono problemi più importanti nel calcio spagnolo e il presidente della Liga dovrebbe concentrarsi sulla loro risoluzione».

Arda Güler:

«Tutti i giocatori che hanno domande possono venire in ufficio per parlare con me. Vuole giocare come tutti gli altri. È un processo in cui lui è come tutti i giocatori che sono stati giovani, come Vinicius, Rodrygo, Valverde…».

Chi ti criticava ora non parla più:

«È un problema di anzianità. I veterani sono come i nonni che a volte si stancano di parlare ogni giorno. Ci sono persone che sono stanche di vedere la mia faccia ogni giorno. Capisco, ma il nonno, il veterano… Io mi considero un bambino, ho l’entusiasmo di un bambino. Solo l’età mi condanna. I giovani non possono avere esperienza, solo il tempo te la dà. Ma non è l’unica cosa. È anche questione di conoscenza».

Valverde potrebbe tornare in squadra?

«Valverde potrebbe tornare terzino destro. Bisognerà vedere che tipo di formazione creerò. Non ci penserò, ci ho già pensato, ma non lo dirò».

Rinnoverebbe il contratto di Modric?

«Non entrerò nei dettagli di questo argomento. È una questione tra il club e i giocatori. È stato così con Nacho, con Kroos, con lo stesso Modric… La leggenda ha il diritto di fare ciò che vuole. Questa è l’idea del club. Prenderanno la decisione migliore per tutti».

Come hai visto Alaba?

«Alaba ha giocato 70 minuti, il suo ginocchio sta bene, perfetto. Si è completamente ripreso. Si tratta di un giocatore tornato dopo 14 mesi».

Tebas e il suo status di “tifoso del Madrid che si vergogna”.

«Non so quanto si vergogni. Penso che tutti siano orgogliosi di essere tifosi di questa squadra».

L’altro giorno hai sottolineato che Asencio aveva delle debolezze tecniche…

«Se ho detto che Asencio aveva delle debolezze tecniche, mi sbagliavo. È giovane e lavoriamo con lui come con tutti i giovani giocatori del settore giovanile. Il giovane impara molto. Con lui non abbiamo lavorato sull’aspetto tecnico, ma su quello tattico. A volte l’aggressività non è la scelta migliore, soprattutto in area di rigore. Potresti provocare un rigore. Ma ci stiamo lavorando. Sta andando molto bene. Raúl è stata davvero una sorpresa per tutti. Anche per me».

Mbappé è un modello?

«C’è una bella atmosfera. Mbappé è arrivato con umiltà, mantenendo un profilo molto basso. L’atmosfera è migliorata, c’è molta più fiducia perché è arrivato uno dei migliori al mondo. A livello dell’ego, nulla cambia. Abbiamo perso pezzi importanti a livello di personalità che devono essere sostituiti. Abbiamo perso Nacho, Kroos, Carvajal… Questi giocatori creano l’atmosfera e, a poco a poco, giovani come Camavinga, Tchouameni, Valverde, Vini e Rodrygo devono assumere un ruolo più importante».

Sono passati due anni dal “Caso Negreira”. Come la vedi?

«Non posso rispondere a questa domanda. Vedo che esiste una procedura e che la gente aspetta la risoluzione. Il calcio è stato paziente e noi dobbiamo continuare ad esserlo. Alla fine si giungerà ad una risoluzione giudiziaria».

La squadra sta giocando meglio…

«Considerando il programma assurdo che abbiamo, stiamo andando molto bene. Tutte le squadre che stanno lottando e che hanno difficoltà stanno andando molto bene. In 50 giorni siamo tornati al numero di partite di quando giocavo io, 17 partite. Incredibile. Da quello che sento e vedo. Abbiamo bisogno di riposo».

Endrick è in quel processo di crescita come Rodrygo o Vinicius prima

«Date le loro caratteristiche, non saranno Rodrygo o Vinicius, hanno caratteristiche diverse. Sarà un grande attaccante, non ne ho dubbi. Per ora non c’è nessun caso Endrick… Vediamo cosa succede!».

Hai militato in altre Leghe, cosa pensi del presidente della Lega?

«Non ricordo davvero. È un conflitto. Quando ero al Milan, il presidente della Lega era Galliani e io non posso nemmeno toccarlo. Per me Galliani ha sempre avuto ragione e ha sempre ragione. È il miglior del mondo».

I giovani come Guler non hanno pazienza?

«Sono con loro ogni giorno. Ogni giorno lo vedo più o meno felice e questo è normale. Non voglio vedere un giocatore felice quando non gioca. Vedo un giocatore che lavora, impara e vuole giocare. Questa è una piccola parte del tempo che trascorro con lui. Trascorre molto tempo con altre persone».

