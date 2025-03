Intanto Italiano non è così male: il Bologna continua a vincere (2-1), Vieira salvato da Silvestri

Forse non era solo Thiago Motta: il Bologna ha buoni giocatori. Orsolini ribalta il Cagliari, un paperone di Silvestri salva Vieira che resta lontano dalla retrocessione

Come dei buoni allenatori possono influenzare anche squadre medio-piccole. Patrick Vieira è arrivato sulla panchina del Genoa e ha rivoluzionato i risultati della squadra (prima di Gilardino): ora il Genoa è al 12esimo posto stabilmente in Serie A e dimostra di giocarsela su tutti i campi. Così ha fatto domenica scorsa a Milano, perdendo solo per un calcio d’angolo con gol di Lautaro che neanche avrebbe dovuto partecipare alla partita. Quest’oggi Vàsquez all’81esimo (in realtà un’autorete clamorosa di Silvestri ndr) ha salvato i rossoblù da una sconfitta contro un Empoli in crescita rispetto allo 0-5 rifilato dall’Atalanta al Castellani la scorsa settimana, ma sulla scia del risultato (clamoroso) ottenuto a Torino contro la Juventus.

Italiano guida il Bologna, ora sesto in Serie A

Fa lo stesso il Bologna, che ha ribaltato come suo solito il Cagliari al Dall’Ara grazie al solito Orsolini. Forse non era solo merito di Thiago Motta, l’anno scorso: il Bologna ha una squadra forte. Beukema è ricercato in tutta Europa, Orsolini è ormai un calciatore affermato. Castro è un ottimo calciatore, acquistato come sostituto di Zirkzee (che allo United sta facendo il nulla). E, di più, Italiano è un allenatore con princìpi e che evidentemente, grazie alla sua ambizione e alle sue idee, sa mantenere in alto una squadra in classifica. Lo ha fatto negli ultimi anni a Firenze e ora lo sta facendo molto bene a Bologna. La verità sta un po’ nel mezzo.

Di seguito i tabellini delle due gare appena terminate:

GOL: 22′ Piccoli (C), 47′ e 57′ Orsolini (B)

AMMONIZIONI: 29′ Obert (C), 76′ Makoumbou (C), 84′ Freuler (B)

ESPULSIONI:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Erlic, Lucumì, Lykogiannis; Freuler (C), Pobega (45′ Ferguson); Orsolini (87′ Beukema), Fabbian (45′ Odgaard), Dominguez (45′ Cambiaghi); Castro. A disposizione: Ravaglia, Moro, Ndoye, Casale, El Azzouzi, Aebischer, Bagnolini, Dallinga, De Silvestri, Beukema, Miranda. Allenatore: Vincenzo Italiano

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert (45′ Felici); Zortea (76′ Gaetano), Adopo (67′ Marin), Makoumbou (84′ Viola), Augello; Piccoli, Luvumbo (67′ Coman). A disposizione: Ciocci, Sherri, Viola, Deiola, Prati, Jankto, Palomino, Pavoletti, Gaetano. Allenatore: Davide Nicola

⚽️ GOAL: Orsolini (2) 🇮🇹 Bologna 2-1 Cagliaripic.twitter.com/dgPypxuJhk — Goals Xtra (@GoalsXtra) March 2, 2025

______________________________________________________________________________________

GENOA (4-4-2): Leali; De Winter, Bani (dal 9′ st Sabelli), Vasquez, Martin; Zanoli (dal 6′ st, Ekhator) Masini (dal 21′ st Onana), Frendrup, Miretti (dal 6′ st Cornet); Messias (dal 21′ st Ekuban), Pinamonti.A disposizione: Siegrist, Sommariva, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Cuenca, Matturro, Otoa, Badelj, Venturino.Allenatore: Patrick Vieira.

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, Marianucci, Pezzella; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Henderson (dal 41′ st Konate), Esposito (dal 22′ st De Sciglio); Colombo (dal 1′ st Kouame).A disposizione: Seghetti, Vasquez, Brancolini, Sambia,, Kovalenko, De Sciglio, Tosto, Bacci, Asmussen, Campaniello.Allenatore: Roberto D’Aversa.

Reti: al 35′ pt Grassi, al 36′ st Silvestri (autorete)

Ammonizioni: Colombo Zanoli Maleh Henderson

Recupero: 1′ nel primo tempo e 4′ nella ripresa

El gol de Genoa para el empate. Remate de Johan Vasquez y al arquero se le resbalo.#GenoaEmpoli 1⃣-1⃣pic.twitter.com/NL8N96ZWsv — Genoarg 🇦🇷 (@Genoarg) March 2, 2025

