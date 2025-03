Amorim si sente un allenatore più completo nonostante la crisi dello United (The Guardian)

“Ratcliffe ha già effettuato 250 licenziamenti e ne prevede altri 200 per tagliare i costi, ma rinnoverà il portoghese. Amorim non ha remore di parlare ai giocatori anche quando sono poco desiderati”

Amorim e il Manchester United continuano a vivere un momento di crisi importante in Premier League come in Fa Cup. Quest’oggi ad Old Trafford i Red Devils sfideranno (h17:30) il Fulham, nel tentativo di andare avanti in modo importante almeno in una competizione. Il portoghese, come riferito quest’oggi dal The Guardian, ha ieri ammesso di sentirsi più “completo” anche grazie a questi momenti difficili vissuti a Manchester.

La crisi del Manchester ha reso Amorim più completo: lo afferma egli stesso (Guardian)

Di seguito quanto si legge sul The Guardian a riguardo:

“Ruben Amorim ha detto che le sfide affrontate nei suoi turbolenti primi tre mesi alla guida del Manchester United lo hanno reso un “allenatore più completo”. Il portoghese ha assunto l’incarico a novembre e ha raccolto cinque vittorie in 16 partite di Premier League, lasciandoli al 14° posto. Una di queste vittorie è stata al Fulham, che visiterà l’Old Trafford nel quinto turno della Fa Cup. I detentori affronteranno una settimana cruciale con la trasferta di andata degli ottavi di finale contro la Real Sociedad in Europa League giovedì, con esuberi fuori dal campo e scarse prestazioni in campo.

«Meglio è difficile dirlo perché non vinco partite, quindi non mi sento un allenatore migliore», ha detto Amorim quando gli è stato chiesto se fosse migliorato da quando è arrivato all’Old Trafford. «Ho vissuto qui per tre mesi, ho vissuto certe cose. Sono un allenatore più completo perché a volte devi perdere ed essere in una situazione negativa per crescere.»

Amorim è rimasto rigidamente fedele alla sua formazione preferita, il 3-4-3, mentre cerca di eliminare quei giocatori incapaci di adattarsi al sistema. È probabile che il club tenterà di rinnovare lo staff di gioco durante l’estate, ma Amorim accetta che lo United debba prima vendere e non ha remore nel dire ai giocatori che non sono desiderati.

Sir Jim Ratcliffe ha già effettuato 250 licenziamenti e altri 200 sono previsti nell’ambito dell’ultima tornata di tagli ai costi, che prevede anche la fine dei pranzi gratuiti per il personale.

«Vedo un percorso chiaro», ha detto Amorim. «Lo vedo anche dal consiglio, perché stanno apportando cambiamenti difficili che non sono popolari, ma li stanno facendo perché hanno una visione: penso che sia chiaro. In futuro dovremo mostrare dei risultati, perché puoi fare molti cambiamenti, ma se non hai risultati, le persone non si sentono sicure e felici. Ora è dura, ma stiamo facendo cose per raggiungere il successo in futuro.»”

