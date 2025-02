La Premier League è finita: i soldi hanno definitivamente distrutto il calcio inglese (Guardian)

“Sappiamo già chi vincerà e chi retrocederà. La Premier è una competizione inventata dal denaro, a beneficio del denaro e per la futura diffusione di denaro ancora inimmaginabile”

“Signore e signori, abbiamo ormai raggiunto la nostra quota di crociera. Il pilota starà con i piedi sollevati e berrà piccole lattine di Sprite da qui a metà maggio. Sedetevi, disconnettetevi. Mettetevi a guardare un brutto film con Seth Rogen. Potete anche guardare la partita di calcio, se volete. Ma non aspettatevi che succeda molto nei prossimi tre mesi“. Barney Ronay scrive sul Guardian un poderoso editoriale sulla fine del calcio inglese, devastato dai soldi.

Perché “il campionato ha raggiunto una fase di entropia prematura. È sbagliato dire che la corsa al titolo è finita. O meglio, è corretto solo a metà. La corsa al titolo è finita, a meno che non ci sia un crollo del cigno nero, Arne Slot che decide che questo è il momento perfetto per sfoderare la sua fase tattica di Jazz Odyssey. Ma anche tante altre cose sono finite. In effetti, praticamente tutta la baracca”.

“Sappiamo chi vincerà il campionato. Sappiamo chi retrocederà (un’altra nota di certezza smorzante: le stesse tre squadre che sono salite). Sappiamo chi arriverà secondo. Il Manchester City finirà sicuramente anche tra le prime quattro, con il calcio infrasettimanale ormai fuori dal programma”.

Insomma, che è rimasto? Il punto è ovviamente di carattere generale. “La Premier League contiene sei dei 10 club più ricchi del mondo, o in effetti di sempre. Ma chi è davvero bravo qui? Il campionato è ricco. Il campionato è il più grande spettacolo sulla terra. Ma non c’è un vero senso di eccellenza, di nuovi picchi competitivi che vengono raggiunti, almeno non in campo. Perché è successo questo? E finirà mai? C’è una risposta ovvia. La Premier League è una competizione inventata dal denaro, a beneficio del denaro e per la futura diffusione di denaro ancora inimmaginabile. E il denaro di per sé non ti rende bravo a calcio”.

Per Ronay mancano la “lotta, il tempo, la chimica. Creane una e naturalmente guadagnerai anche soldi. Diventa un circolo virtuoso. Ma c’è un senso nella lega in questo momento che nessuno ricorda davvero come farlo, o ha il tempo; o addirittura che non importa più davvero”.

“Le squadre di calcio sono un prodotto. Ma le squadre di calcio davvero buone, coerenti e accattivanti sono un’altra cosa. E mentre il capitalismo è molto bravo a generare volume e fatturato, le cose in cui non è così bravo includono oggetti di bellezza di alta qualità e curati nei minimi dettagli”.

“È un modello grottesco, ma almeno un’estensione logica della lega che rappresenta. Troppo flusso, troppe scelte, troppo poca competenza. La stessa fame commerciale a raffica ha trasformato il Manchester United nell’equivalente sportivo di un incidente in una centrale nucleare”.

“La risposta al fallimento del team building a breve termine è stata la tendenza degli allenatori-filosofi, che prendono in giro gli europei con una visione e la promessa di una sorta di soluzione rapida e autolivellante. Datemi cinque anni di Alex Ferguson che crea una cultura, ma fatelo in tre mesi. Ma anche questo è ostacolato dall’avidità. È come cercare di imparare il francese mentre si va all’esame”.

Per Ronay “a volte hai la sensazione che il calcio inglese sia semplicemente incredibilmente fortunato ad aver vissuto anni di diritti di trasmissione in continua crescita, la marea che solleva tutte le navi. Puoi accidentalmente incendiare le vele, abbattere il sartiame. Il prodotto ti proteggerà. Almeno, è stato così fino ad ora. Non è un segreto che il successo della Premier League sia stato tossico per aspetti del resto del mondo del calcio, estirpando talento e competenza, sminuendo altri campionati. La sensazione che il campionato nazionale possa anche sabotare se stesso, interrompere il proprio vantaggio competitivo, viene facilmente ignorata da coloro che trarranno beneficio dalle sue ricompense finanziarie a breve termine”.

La fine è amara: “Per ora la Premier League sembra aver trovato una soluzione inaspettata al sovraccarico di partite, alla stanchezza dei giocatori e alla diluizione dello spettacolo. Troppe partite? Basta concludere la stagione a febbraio e giocare tre mesi di semi-esibizione. Dovrebbe almeno tenere tutti freschi per la Super League”.

