Adeyemi ora è come nuovo, fa specie pensare che a gennaio era pronto un contratto col Napoli (Süddeutsche)

“Karim è migliorato anche in fase difensiva, altrimenti non avrebbe potuto giocare con Kovac. Il gol del 2-0 di ieri forse il “vecchio” Adeyemi non l’avrebbe segnato”

Karim Adeyemi è stato a un passo dal vestire la maglia del Napoli, ma non è stato mai convinto del trasferimento a gennaio. Ora in Germania se lo godono eccome (ieri ha dominato la partita e ha segnato un gol bellissimo per il 2-0 del Dortmund contro il St. Pauli ndr). La Suddeutsche gli ha dedicato un’analisi approfondita, proprio perché è improvvisamente tornato in auge come l’uomo del momento.

Adeyemi sta mostrando qualità che erano rimaste nascoste (Suddeutsche)

Di seguito quanto si legge sul quotidiano tedesco:

“«Le ultime partite sono andate abbastanza bene per me», ha detto nel post-gara Adeyemi. Certo, c’era sempre “margine di miglioramento”, ma in linea di massima poteva essere soddisfatto della sua condizione. Per la cronaca, questa affermazione veritiera di Adeyemi viene registrata sabato 1° marzo, poco dopo le 18. Ed era notevole, considerando che fino a poco tempo fa una simile valutazione di sé stesso sarebbe sembrata poco realistica o poco fondata.

Ad esempio, durante la finestra di mercato invernale, quando da fonti nel sud Italia si diceva che fosse già pronto un contratto per un trasferimento al Napoli, voce che il direttore sportivo del Dortmund, Sebastian Kehl, aveva però respinto come “assolutamente falsa”. Oppure all’inizio di febbraio, quando Niko Kovač era stato nominato nuovo allenatore del Bvb. Quel Niko Kovač noto per apprezzare particolarmente disciplina, impegno e lavoro difensivo accurato – tutti aspetti del gioco per cui Adeyemi non è esattamente famoso.

A inizio stagione, l’esterno aveva mostrato una buona condizione, ma dopo uno strappo muscolare le sue prestazioni erano drasticamente calate. Adeyemi forse non si è completamente reinventato in così poco tempo, ma molti indizi suggeriscono che stiamo assistendo a una versione modificata di lui. Secondo Kehl, il “vecchio Adeyemi” probabilmente si sarebbe lasciato cadere e avrebbe cercato di ottenere il fallo, (parla del bellissimo gol del 2-0 di ieri ndr) mentre il “nuovo Adeyemi” è rimasto in piedi e ha proseguito l’azione fino a concludere in porta.

Il “nuovo Adeyemi” non ha del tutto escluso che anche il “vecchio Adeyemi” avrebbe potuto continuare l’azione, ma alla fine ha semplicemente seguito alla lettera le indicazioni del suo allenatore. «Sfrutta i tuoi punti di forza nell’uno contro uno e segna», questa, secondo Adeyemi, è la chiara aspettativa di Kovač. Nel primo tempo contro il St. Pauli, la sua precisione lasciava ancora a desiderare. Nel secondo tempo, però, Adeyemi è stato anche determinante nel gol del vantaggio di Serhou Guirassy (50° minuto) – ironicamente proprio a causa di un tiro impreciso, che ha fatto sì che il pallone finisse tra i piedi del compagno di squadra.

Un altro progresso significativo è stato menzionato solo di sfuggita, ma da una persona che, per il suo ruolo in campo, se ne intende: il difensore Schlotterbeck ha notato che Adeyemi lavora ora «bene anche in fase difensiva». Un’analisi che deve per forza essere corretta, perché altrimenti l’attaccante difficilmente troverebbe spazio con Kovač.”

ilnapolista © riproduzione riservata